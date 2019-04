El tremendo corte de Inés Arrimadas a Irene Montero, entre lo más leído de la semana

1. El tremendo corte de Inés Arrimadas a Irene Montero en pleno debate

Las candidatas a diputadas María Jesús Montero (PSOE), Edurne Uriarte (PP), Irene Montero (UP), Inés Arrimadas (Cs) y Rocío Monasterio (Vox) han participado este lunes un debate organizado por 'El Confidencial' donde se han repasado los aspectos más destacados de la actualidad política con la mirada fija en las elecciones generales del 28 de abril. La candidata de Unidas Podemos en Madrid ha defendido el rol de su partido en los "logros sociales" del Gobierno. "Hasta ahora la economía no se ha hundido, pese a que la derecha dijo que iba a ocurrir al actualizar las pensiones y subir el salario mínimo". Algo en lo que no ha coincidido Arrimadas, que considera que no han hecho "ni una propuesta concreta", solo "mucho diagnóstico, los problemas y la vivienda".

2. La imagen que deja al descubierto el secreto mejor guardado de Shakira

Los artistas utilizan las redes sociales para ayudar a promocionarse y ofrecer una imagen más cercana con el público. La última y más solicitada es Instagram. Al contrario de lo que sucedía antes, ahora son los propios cantantes los que lucen 'modelito' en sus redes. Se cuentan por decenas de millones los seguidores de 'celebrities' como Shakira (más de 56) o Jennifer López (más de 91). Ellas mismas se encargan de ofrecer a sus 'followers' su mejor cara, su mejor posado e incluso su mejor foto familiar. En esta foto se puede ver a la cantante colombiana con el futbolista Gerard Piqué y sus hijos Milan y Sasha.

3. La genial idea de un ferretero para acabar con la fuga de Puigdemont y traerle a España

Gerard, es un ferretero que asegura tener el plan perfecto para traer a Puigdemont de nuevo a España. “Se lo digo a Abascal y especialmente a Casado: si a mí me dejan, en 24 horas tenemos a Puigdemont en la frontera y por su propia voluntad. Lo que cueste esa operación, lo pongo yo de mi bolsillo”. Lo asegura Gerard Bellalta, empresario, columnista y presidente del Círculo de Empresarios de Tabarnia. El empresario, que tiene ferreterías y cerrajerías, pide poder reunirse con Santiago Abascal y especialmente con Pablo Casado, para que le den la protección necesaria y garanticen que esto se va a hacer bien: “Yo no quiero hacer una chapuza, como han hecho algunos yendo a Waterloo para nada. Yo quiero traer a Puigdemont de vuelta a casa para que entre por la puerta grande".

4. La conclusión del forense sobre la muerte de Lady Di: “No he visto una lesión tan rara en toda mi carrera”

La muerte de Diana de Gales, ocurrida en París hace ya más de 22 años, sigue suscitando interés. Ahora el forense Richard Shepherd, el médico que investigó los detalles del fallecimiento de la princesa, ha publicado un libro titulado ‘Causas no naturales’, donde ofrece detalles de esa muerte.

5. Abren un sarcófago egipcio de 3.500 años de antigüedad en directo y esto es lo que encuentran

El canal estadounidense Discovery ha sido testigo de uno de los momentos más emocionantes de la cadena. El pasado domingo, uno de sus programas de televisión retransmitía en pleno directo la apertura de un sarcófago de 2.500 años de antigüedad. 'Expedition Unknown: Egypt Live' (Expedición desconocida: Egipto directo) mostraba cada uno de los pasos llevados a cabo desde las afueras de El Cairo en un programa especial de dos horas. Los arqueólogos llegaron al lugar en el que había distintas cámaras funerarias y unas 40 momias de nobles egipcios, así como distintas estatuas y amuletos.