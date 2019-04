La genial idea de un ferretero para acabar con la fuga de Puigdemont y traerle a España

Gerard, es un ferretero que asegura tener el plan perfecto para traer a Puigdemont de nuevo a España. “Se lo digo a Abascal y especialmente a Casado: si a mí me dejan, en 24 horas tenemos a Puigdemont en la frontera y por su propia voluntad. Lo que cueste esa operación, lo pongo yo de mi bolsillo”. Lo asegura Gerard Bellalta, empresario, columnista y presidente del Círculo de Empresarios de Tabarnia. Un conocido polemista frontalmente opuesto al independentismo, que fue candidato a la alcaldía de Vilanova por el partido ultra PxC. Ha mantenido alguna escaramuza con los líderes separatistas.

El empresario, que tiene ferreterías y cerrajerías, pide poder reunirse con Santiago Abascal y especialmente con Pablo Casado, para que le den la protección necesaria y garanticen que esto se va a hacer bien: “Yo no quiero hacer una chapuza, como han hecho algunos yendo a Waterloo para nada. Yo quiero traer a Puigdemont de vuelta a casa para que entre por la puerta grande. Me da igual que me cueste 100.000 que 200.000”. No detalla, en cambio, en qué se invertiría ese dinero.

El plan, sorprendentemente, se basaría en “tocarle la fibra. Le diría una cosa que le tocaría tanto, pero tanto, que no tendría más remedio que volver. Él mismo, por su propio pie. No cogería ni el avión, vendría en coche. A menos que sea una persona sin ética ni escrúpulos, volvería de inmediato”, relata.

Sin revelar detalles, matiza un poco el procedimiento y lo embrolla todavía más: “En realidad yo le diría eso que le tengo que decir y él me mandaría a paseo. Entonces yo llamaría a otra persona que de inmediato le convencería de que volviese”, desarrolla. Tampoco, obviamente, da la identidad de esa persona ni pistas sobre qué relación podría tener con el presidente.

Bellalta asegura que sólo quiere “tener la oportunidad de hablar con él, a ser posible por teléfono. Yo estoy harto de llamar a Presidencia de la Generalitat pidiendo su número de teléfono, pero no me lo quieren dar”, se sorprende. Lo que no se plantea es ir a visitar a Puigdemont a Waterloo: “No voy a hacer una payasada como hizo Boadella, o aquello de Inés Arrimadas. No me costaría ir un fin de semana allí a jugar al golf y encontrarme con él, se lo digo a mi mujer y ya está. Pero mi plan no va así. No voy a desvelar más”.

Según Bellalta, “lo que tiene que hacer Puigdemont es volver y afrontar lo que hay, como está haciendo Junqueras. Quedaría como una víctima, pero ahora ha quedado como un pocavergonya (poca vergüenza). Yo soy catalán de pura cepa y catalanista, pero el mayor mal que hay ahora en España se llama independentismo catalán y lo mal que estamos en Cataluña es culpa suya. Nos va a llevar a otra Guerra Civil”.