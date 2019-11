La sorprendente opinión de Raphael sobre Vox y el regreso de Luis Enrique, entre lo más leído de COPE.es

1. Raphael sorprende a todos y da su opinión sobre Vox

Vídeo

El cantante Raphael ha acudido al programa de televisión Espejo Público y ha explicado su opinión sobre Vox, el partido político que lidera Santiago Abascal. El artista acudía al espacio dirigido por Susanna Griso para hablar de su nuevo trabajo, Raphael sinphónico y resinphónico, que incluye cuatro temas inéditos y dos conciertos. En un momento dado, la presentadora catalana dirigía la conversación hacia los temas más candentes de la actualidad, y surgió entonces el nombre de Vox, el partido que más creció en las últimas elecciones generales, alcanzando los 52 escaños. Raphael aseguraba que Vox "puede que sea diferente a los demás" y señalaba que quizás por esa razón "la gente lo ha acogido de esta manera".

2. El patriótico detalle de Abascal en la foto de los diputados de Vox que no ha pasado desapercibido

Vídeo

Vox ha comenzado a preparar la XIV legislatura de la democracia española este lunes. Tras avanzar las líneas generales de su grupo parlamentario, los 52 diputados del partido se han fotografiado en la puerta del Congreso de los Diputados. Santiago Abascal, como no podía ser de otra manera, ha destacado. Aunque no sólo por su condición de líder de la formación. Abascal ha posado con un objeto significativo en la mano. Se trataba de un libro, y no uno cualquiera: Defensa de la Hispanidad, de Ramiro de Maeztu. El detalle ha sido destacado por la propia cuenta oficial de Twitter de Vox, con un retuit, cuando Espejo Público lo ha mencionado en su perfil.

3. El diputado de Vox que arremete contra el PNV y los vascos: "Será el primer pueblo en desaparecer"

Vídeo

Vox ha entrado con mucha fuerza en el Congreso. De los 24 diputados que obtuvieron el 28 de abril, han pasado a ocupar 52 escaños en la Cámara Baja. Y ha sido, precisamente, unos de los nuevos diputados del partido de Abascal el que ha hecho unas polémicas declaraciones en su cuenta de Twitter. El objetivo de sus palabras ha sido el PNV y, de rebote al pueblo vasco, sobre el que ha lanzado esta peculiar profecía.

"El primer pueblo en desaparecer"

Francisco José Contreras es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, y fue por la provincia hispalense por la que obtuvo su asiento en el Parlamento. Siguiendo la estela que en su día marcó Ortega Smith, tras enzarzarse con Aitor Esteban, su compañero de bancada ha querido arremeter contra los nacionalistas vascos y ha sacado a relucir un curioso dato.

4. Robert Moreno no estará en la Eurocopa, como adelantó COPE; Luis Enrique, muy cerca de volver

Audio

En un momento de incertidumbre en la Selección Española de fútbol, en cuanto al futuro de Robert Moreno de cara a la Eurocopa 2020, Juanma Castaño avanzó este lunes por la tarde que la Federación Española de Fútbol ya ha tomado una decisión. El equipo dirigido por Luis Rubiales se puso en contacto con Luis Enrique Martínez y se barajaba de forma muy seria que el entrenador asturiano se siente en el banquillo de la Selección en la próxima Eurocopa, como así se ha producido. Paco González añadió en El Partidazo de COPE que "Luis Enrique vendría acompañado de Juan Carlos Unzué como segundo entrenador".

5. Robert Moreno cancela la rueda de prensa posterior al partido de Rumanía tras la noticia adelantada por COPE

Robert Moreno decidió no hablar tras el España - Rumanía (SEFUTBOL)

El seleccionador español Robert Moreno decidió no comparecer ni en la sala de prensa del estadio Metropolitano ni en la zona mixta a la conclusión del España - Rumanía, último partido de la fase de grupos de clasificación para la Eurocopa 2020. La rueda de prensa estaba prevista, como de costumbre, al término del encuentro. Sin embargo, ha sido el propio entrenador el que ha decidido no hablar ante los medios de comunicación, ni tan siquiera ante los medios que tenían los derechos del partido, como Televisión Española. Algunos medios, como Marca, informan de que Robert Moreno ha llegado a despedirse, entre lágrimas, de los jugadores.