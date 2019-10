La rotunda respuesta de Herrera a Irene Montero, entre lo más visto en COPE.es

Vídeo

Irene Montero, portavoz de Unidas Podemos, ha sorprendido este martes en sus redes sociales al dar el nombre y apellido de una propietaria de un piso que quiere subirle el alquiler a sus inquilinos tras doce años viviendo en la misma casa. "Este es un mensaje para Esther Argerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de doce años viviendo con sus tres hijos", dice la número 2 de Unidas Podemos a través de un vídeo colgado en sus redes sociales. "Llevan doce años pagando 1.000 euros y ahora se les impone una subida abusiva del alquiler de 300 euros que no pueden pagar", continúa diciendo. "Le pido a Esther Argerich que negocie un alquiler justo para que puedan seguir viviendo en el barrio y en la casa que llevan viviendo 12 años". Otros diputados de Unidas Podemos como Ione Belarra, portavoz Adjunta de Podemos en el Congreso, y Rafa Mayoral, se han unido a esta causa.

En su monólogo de este martes, Carlos Herrera ha lanzado un claro mensaje a Irene Montero tras "este abuso de poder". "Ojo también con la nueva estrategia de Podemos, que es señalar públicamente a los propietarios para obligarles a negociar el precio del alquiler. Ojo con eso. Irene Montero, Ione Belarra, Rafa Mayoral han colgado vídeos en las redes sociales que mandan un mensaje público a una propietaria privada en Barcelona para que no suba el alquiler a una familia que vive ahí. Es una familia a la que le venció el contrato, que lleva 13 años, creo, pagando 1.000 euros. Y ahora la propietaria les dice, en adecuación de este tiempo, "quiero subir a 1.300". La familia dice: "Yo no puedo pagar 300 más y, además, llevo muchos años en esta casa, quiero seguir quedándome". Pues los podemitas han visto la ocasión para esto.

Pablo Iglesias pasó por el programa de laSexta 'El Objetivo' este martes, por el que están pasando los principales líderes políticos en las últimas semanas. Allí, el líder de Podemos vivió uno de los momentos más tensos cuando tuvo que enfrentarse con Victoria, una mujer de Tarragona que criticaba la tibieza de Podemos para enfrentarse a los independentistas.

Victoria le lanzó la siguiente alocución: “Escuchándole me decepciona como ciudadana catalana. Somos un 52% que no queremos la independencia y no tenemos ningún sostén de apoyo político, empezando por ustedes. Tienen una responsabilidad y no la cumplen, apoyan siempre a los independientes. No lo están haciendo bien y están perdiendo y creo que van a perder más porque no representan a una mayoría. Ustedes saben cómo está la educación en Cataluña. Está manipulada y está muy manejada por los que están gobernando. Tenemos profesores que han estado sin trabajo."

El cantante Loquillo ha compartido unas emotivas palabras sobre las protestas violentas de la semana pasada en Cataluña que le han afeado sus seguidores de ideología independentista. Los actos violentos durante las manifestaciones de la semana pasada en Cataluña tras la sentencia del procés han provocado reacciones en el mundo de la cultura y, concretamente, de la música, como ha sido la del artista catalán, pero no ha sido el único: Miki Núñez o Vanesa Martín han compartido su opinión sobre los disturbios.

Twitter es un lugar extraño. Tan pronto alguien te insulta como te alaba y hasta los temas más inesperados se pueden acabar convirtiendo en tendencia. Si hay alguien que sabe moverse entre tan agitadas aguas, es el escritor y académico de la lengua Arturo Pérez-Reverte. El murciano no duda en contestar a quienes le contestan con exabruptos o tan solo le lanzan preguntas.

Dos agentes de policía procedentes de Galicia resultaron heridos este fin de semana durante los disturbios que se han producido en Cataluña. Uno de ellos presenta una fractura en un brazo, el otro sufre un traumatismo craneoencefálico y aunque se recupera poco a poco su estado sigue siendo grave.

Éste último es un policía de Vigo que tiene 41 años. Su mujer se desplazó a Cataluña para acompañarlo en el hospital.

Estas semana hemos podido ver cómo fue el momento en el que el agente sufre el impacto de un adoquín que le rompe el casco y le provoca graves lesiones. El hombre perdió el conocimiento y son sus compañeros quienes lo trasladan en brazos para que pueda recibir asistencia sanitaria.

La piedra que le dio en la cabeza fue lanzada desde arriba, seguramente desde un balcón o una ventana. De ahí el fuerte impacto que sufrió.