Una catalana le dice a Pablo Iglesias lo que mucha gente piensa y deja a todos boquiabiertos

Pablo Iglesias pasó por el programa de laSexta 'El Objetivo' este martes, por el que están pasando los principales líderes políticos en las últimas semanas. Allí, el líder de Podemos vivió uno de los momentos más tensos cuando tuvo que enfrentarse con Victoria, una mujer de Tarragona que criticaba la tibieza de Podemos para enfrentarse a los independentistas.

Victoria le lanzó la siguiente alocución: “Escuchándole me decepciona como ciudadana catalana. Somos un 52% que no queremos la independencia y no tenemos ningún sostén de apoyo político, empezando por ustedes. Tienen una responsabilidad y no la cumplen, apoyan siempre a los independientes. No lo están haciendo bien y están perdiendo y creo que van a perder más porque no representan a una mayoría. Ustedes saben cómo está la educación en Cataluña. Está manipulada y está muy manejada por los que están gobernando. Tenemos profesores que han estado sin trabajo."

Como veía que la señora seguía, la presentadora Ana Pastor ha intentado cortarla: "¿Cuál es la pregunta?" Pero Victoria no se arredra y sigue su discurso: "Tenemos una fuerzas de seguridad que muchos nos debemos a ellos y ustedes no les están apoyando. No están dejando actuar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Cómo es que no están con la mayoría de Cataluña?"

Zasca épico a Pablo Iglesias. Una catalana le dice en directo, y en dos minutos, lo que todos pensamos. pic.twitter.com/4oa0KOKc9t — Barbarellah (@iBarbarellah) October 22, 2019

Algunos de los espectadores rompen a aplaudir cuando Victoria acaba.

Pablo Iglesias responde: "En Cataluña hay otros ciudadanos que han elegido otros representantes. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España. Pensamos que una sociedad tan diversa como Cataluña tiene que reconocer esa diversidad. Yo creo que, por suerte, no hay una mayoría independentista en Cataluña, y si hay un 47% de catalanes quieren la independencia, eso es un problema político.