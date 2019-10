Herrera: "Bruselas ha visto los Presupuestos de Sánchez y le han entrado calores porque hay muchísimo gasto"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Buenos días pasados por agua en bastantes lugares, en unos más que en otros, y en los que cae mucho, desde luego, cayó ayer en Valencia, Alicante, Baleares, singularmente en Cataluña. Va a seguir cayendo hoy aunque parece que algo menos. Es la DANA, la gota fría, las altas depresiones y estas cosas que van a seguir dejando lluvias en Cataluña, Baleares, Cantábrico oriental, Alto Ebro, meseta norte en general.

El temporal ha dejado en Cataluña, de momento, tres desaparecidos, un muerto en un accidente de tráfico, problemas en la circulación ferroviaria, también en alguna carretera, la AP-7 singularmente, y en otros lugares. Bueno, por ejemplo, la cosa parece estar más tranquila en el Levante peninsular después de haber registrado hasta 130 litros por metro cuadrado en puntos de Alicante y de Valencia.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Ha sido espectacular el tornado de ayer en la isla de Ibiza. Ha tres operarios dentro de una caseta y se llevó la caset. Los tíios solamente están heridos leves, pero con el susto que se lo quedan como, además, suele pasar en estas cosas, siempre había un tío grabando con el móvil. Afortunadamente, colega, heridos leves y están bien los dos operarios, pero el susto no se lo quita nadie.

Queridos niños, ¿os acordáis de Tarradellas? Lo recordaba las 6 y median de la mañana. Hoy hace 42 años que un señor que vivía en Francia exiliado durante cerca de 40, volvió después de arduas negociaciones para ser presidente de la Generalidad de Cataluña otra vez. Otra vez recolocada en su sitio histórico. Ese señor era Josep Tarradellas. Un señor alto, grande y la altura y la grandeza, queridos niós, se correspondía con su dimensión histórica. Era un gran animal político que vino gracias a unas conversaciones, una reunión con Adolfo Suárez, que era otro gran animal político, y los dos, a pesar de que en la primera reunión no se entendieron nada, acabaron acordando la restitución de la Generalidad y su persona al frente de ella.

Después de aquella reunión en lo que era entonces Presidencia del Gobierno, bajó Tarradellas abajo, le estaban esperando los medios de comunicación y a Suárez le encendió la bombilla y le dijo a Lito, su mano derecha, ve abajo a ver qué dice este tío porque como cuente la verdad de la reunión de hoy, esto va a ser muy complicado. Y encontró Lito a Tarradellas, cuando le pregunta la prensa qué tal ha ido la reunión señor Tarradellas, diciendo "muy cordial. Se habían tirado los trastos a la cabeza, "muy cordial. Hemos avanzado mucho. Una reunión muy interesante".

Bueno, pues eso desbloqueó la reunión, desbloqueó las negociaciones entre ambos y él se pudo asomar al balcón de la Generalidad diciendo: "Ciutadans de Catalunya ja soc aquí". No dijo "catalans", dijo "ciutadans de Catalunya". Era un gran animal político. Además, fue el primero en calar a Jordi Pujol, del sectarismo encubierto en aquel momento de Jordi Pujol.

Bueno, pues 42 años después Tarradellas es un recuerdo. Si pudieran estos, vamos, le borraban el nombre del historial de la Generalidad. Pero 42 años después, de nuevo sigue siendo el "Pujolismo" un estado de ánimo insurreccional.

Ayer en el Parlamento catalán vuelta la burra al trigo o huida hacia delante, como quieran, o hacia la cárcel. Es que uno ya no sabe si quiere estar forma de inmolarse que tienen algunos creando resoluciones. Los partidos separatistas ayer presentaron una resolución que admitió la Mesa del Parlamento ante los consejos, enfrente de los consejos de los letrados que les dijo: "Ojo, que esto choca con el aviso del Constitucional de hace apenas una semana". Pero bueno, el que estaban contra la monarquía, a favor de la independencia, por la autodeterminación, etcétera, etcétera, etcétera.

Esto no deja de ser una resolución de partidos que utilizan esta técnica para ver si así parece que están un poco más unidos cuando no lo están. Esta resolución en sí misma no justifica nada hasta que no sea votada, pero es una declaración que indica que qué oferta de diálogo se puede hacer con esta gente. Solo cabe el cumplimiento estricto de la ley con toda la proporcionalidad que le gusta a Sánchez y estas cosas, pero con el cumplimiento estricto de la ley porque es un desafío a todo: primero, a la mayoría de catalanes y al Constitucional de forma muy calculada porque está resolución cabe analizarla, ver que tiene de trampantojo. Mientras no se vote, queda ahí al calor de la verborrea de siempre de todos estos tíos. En el momento en el que se vote ya es diferente. Pero bueno, es la fanfarronada habitual.

Como la de Junqueras de ayer. "Se pueden meter el indulto por donde les quepa". Pues normal porque ya se ha llevado 2 años en prisión provisional, pero es que sabe que va a salir mañana. Aél que más le da el indulto. Al contrario, eso le permite hinchar pecho.

Y el PSC y Sánchez, pues haciendo equilibrismos como Iceta. Iceta está todo el día con el del palo largo en la cuerda cruzando de un rascacielos a otro, ese es Iceta porque es socio de toda esta gente en ayuntamientos, en Diputación y se pasa el día conversando con Esquerra, que cada día se lo pone más difícil. Más difícil, pero que es necesaria porque el futuro después del 10 de noviembre, por mucho que saquen a Franco mañana como si fuera la final del Mundial de Fútbol retransmitido con 22 cámaras, con 22 cámaras, de un personaje histórico que no le interesa ya a nadie en España por mucho que lo instrumentalicen como campaña electoral, Sánchez tiene, yo no sé si un problema el día 10, pero el día 11 lo tiene, vaya si lo tiene.

Y luego nosotros vamos a tener más problemas si gana Sánchez porque ya Bruselas ha visto los Presupuestos, le han entrado los calores, ha visto que hay desvío, muchísimo gasto, y que eso solamente este Gobierno lo va a querer equilibrar con impuestos. O sea, eso que ellos llaman ajuste fiscal, que es una forma de decir subida de impuestos. Ojo porque le van a meter la mano en el bolsillo

Y ojo también con la nueva estrategia de Podemos, que es señalar públicamente a los propietarios para obligarles a negociar el precio del alquiler. Ojo con eso. Irene Montero, Ione Belarra, Rafa Mayoral han colgado vídeos en las redes sociales que mandan un mensaje público a una propietaria privada en Barcelona para que no suba el alquiler a una familia que vive ahí. Es una familia a la que le venció el contrato, que lleva 13 años, creo, pagando 1.000 euros. Y ahora la propietaria les dice, en adecuación de este tiempo, "quiero subir a 1.300". La familia dice: "Yo no puedo pagar 300 más y, además, llevo muchos años en esta casa, quiero seguir quedándome". Pues los podemitas han visto la ocasión para esto.

¿Cómo es posible que esta indecente, que esta cuadrilla de irresponsables señale a una persona con nombre y apellidos, diciéndole a cuánto tiene que poner el alquiler de su piso siguiendo escrupulosamente los pasos de la ley, por cierto, a una familia? ¿Cómo es posible ese abuso de poder aprovechando preponderancia mediática para presionar a una ciudadana? Escúcheme matrimonio feliz: ¿Por qué no os lleváis a la familia al chalet de Galapagar, qué tenéis muchas habitaciones libres? Allí hay sitio, mientras no encuentren alquiler a Galapagar. Pero vamos, a estos y a todos los que haga falta, ¿o es que la solidaridad llega hasta lo que llega? Cuentistas.