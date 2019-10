Las emotivas palabras de Loquillo por las protestas en Cataluña que no han gustado a los indepes: “¡Fantasma!”

El cantante Loquillo ha compartido unas emotivas palabras sobre las protestas violentas de la semana pasada en Cataluña que le han afeado sus seguidores de ideología independentista. Los actos violentos durante las manifestaciones de la semana pasada en Cataluña tras la sentencia del procés han provocado reacciones en el mundo de la cultura y, concretamente, de la música, como ha sido la del artista catalán, pero no ha sido el único: Miki Núñez o Vanesa Martín han compartido su opinión sobre los disturbios.

El vocalista de Loquillo y los Trogloditas ha acudido a su perfil personal de Facebook para dar su opinión sobre lo vivido en Cataluña la pasada semana. “Desolado por las imágenes de esta semana de las calles ardiendo de Barcelona”, escribía Loco. El artista catalán compartía además la letra de una de sus primeras canciones, “Barcelona Ciudad”, lanzada en 1982. “En Barcelona ciudad. Nada se hará realidad. Ardiendo en tu habitación. Sentado en cualquier rincón. Esperaras con pasión. Tu dosis de RnR”.

Un comentario que ha terminado de hacer gracia a sus seguidores de ideologías independentista. Algunos de los mensajes publicados contra Loquillo son: “Menudo personaje que esta tan desfasado que no sabe lo que hacer para estar en las portadas de panfletos”, “Igual que tu !!! Que desastre !!”, “Fantasma” o “Siempre te las diste de republicano y ahora te hace tilín la derecha y la montapollos de Arrimadas & cía. Eres más falso que Manolete”

El intérprete de “Cadillac solitario” no es la primera vez que hace estallar las redes con sus palabras sobre el independentismo. En una entrevista en El Mundo, el artista criticaba: “Sigue habiendo una pandilla de aburridos que agita banderas... Hostia, cansinos, ¿eh, tío? Lo que más me jode de lo que está ocurriendo es que hay gente que ha cambiado la bandera sudista y la Union Jack por una estelada. El problema es seguir viendo otra vez la misma peli. Joder, que estrenen otra, aburren a una cabra”. Y es que a Loquillo no son pocos los que le recriminan detalles como una conocida foto con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.