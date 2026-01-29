"En enero de 1926, 4 aviadores despegaron desde Palos de la Frontera con un objetivo que parecía imposible, cruzar el Atlántico Sur sin escalas, ahora se cumplen 100 años"

El programa 'La Linterna' de COPE, con Ángel Expósito y Paloma Serrano, ha puesto el foco en una de las grandes gestas del hoy llamado Ejército del Aire y del Espacio: la del vuelo del Plus Ultra. En enero de 1926, cuatro aviadores despegaron desde Palos de la Frontera (Huelva) con el objetivo de cruzar el Atlántico Sur, una meta que parecía imposible y que cambió para siempre la aviación española. Un siglo después, Palos revive la gesta del Plus Ultra con una exposición única sobre el histórico vuelo, una conmemoración que contará con la presencia del Rey Felipe VI, que visitará Palos de la Frontera para presidir los actos.

Un hito diplomático y cultural

La historia del Plus Ultra arranca en un contexto donde volar era una actividad de alto riesgo, con comunicaciones limitadas y una navegación que dependía casi por completo de la pericia de los pilotos. Sin embargo, el vuelo no fue solo una proeza técnica, sino también un movimiento estratégico. Así lo recuerda el general de división Juan Francisco Sadiez, jefe del servicio histórico y cultural del ejército: "Fue importante para fortalecer los lazos diplomáticos, históricos y culturales con las jóvenes repúblicas iberoamericanas". Según explica, el gobierno de Primo de Rivera consideró este uno de los objetivos de su política exterior y el vuelo se utilizó con ese fin.

Alamy Stock Photo RAMON FRANCO (1896-1938), pionero de la aviación española, celebra su llegada a Buenos Aires, Argentina, el 26 de enero de 1926, tras volar desde España en su hidroavión Plus Ultra.

Una proeza con medios rudimentarios

Aquellos hombres asumieron un riesgo enorme por el prestigio de la aviación española. "Los medios técnicos con los que contaban no se parecen en nada, en absoluto, con los que cuenta la aviación moderna", detalla el general Sadiez. Los sistemas de navegación eran precarios, utilizando principalmente la brújula y el sextante. En la travesía del Plus Ultra, no obstante, "se llegó a utilizar por primera vez el radiogoniómetro", un avance para la época. Aún así, cruzar el océano ponía "verdaderamente en riesgo sus vidas".

Ellos podían casi estar sintiendo el océano"

Recordar la aventura es fundamental para las nuevas generaciones del Ejército del Aire. "Los navegadores del ejército aéreo nos consideramos herederos de estos pioneros y tenemos la obligación de rememorar sus gestas, honrar su memoria, crear vocaciones basadas en nuestra historia", señalan desde la institución. A pesar de ser un ejército moderno y tecnológico, recuerdan que "el factor humano sigue siendo esencial". La localidad de Palos de la Frontera revive esta histórica gesta con una exposición inédita.

Instagram: fau_oficial El histórico vuelo del Plus Ultra unió por primera vez España y América del Sur por vía aérea

Reviviendo la historia a los mandos

Esta conmemoración se vive de forma especial en la cabina de los aviones que hoy siguen la misma ruta. Para pilotos como Víctor Jáuregui, no es una misión cualquiera. "Hay cierto cosquilleo, ¿no? Porque uno evoca un poco aquella aviación en sus orígenes. Claro, tiene un componente muy romántico reeditar un viaje que se hizo hace nada más y nada menos que 100 años", confiesa. Aunque la novedad no es la misma, asegura que "sigue teniendo su encanto".

Resulta inevitable para la tripulación actual pensar en cómo fue la travesía original, en la soledad del océano y la responsabilidad de los pioneros. Jáuregui lo considera "difícil de imaginar, porque las condiciones son completamente distintas". Explica que ellos "volaban a una altitud mucho menor" y en una "cabina descubierta, o sea, estaban sintiendo el viento sobre su cara durante todo el viaje". Y añade una imagen poderosa: "Ellos podían casi estar sintiendo el océano".

Lo que me llevo de este viaje, yo creo que es un poco el contacto con los militares de las fuerzas aéreas"

Al final de la misión conmemorativa, quedará el recuerdo de una historia que sigue viva y, sobre todo, las conexiones humanas. Para el piloto Víctor Jáuregui, la mayor riqueza de la experiencia es personal: "Lo que me llevo de este viaje, yo creo que es un poco el contacto con los militares de las fuerzas aéreas, tanto de Brasil como de Uruguay, como de Argentina". Un legado de fraternidad que, 100 años después, sigue cruzando océanos.