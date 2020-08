El rapapolvo de Herrera al número 2 de Iglesias imputado, entre lo más leído de este martes

Audio

Una de las noticias de este martes es sin duda la imputación del colaborador y número 2 de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo. El también al secretario de Comunicación de la formación política Podemos está siendo investigado por el juez de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla. Este abrió diligencias por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal tras la denuncia interpuesta por José Manuel Calvente, abogado purgado por los 'morados' tras iniciar investigaciones internas que nada debieron gustar a los de Iglesias.

El terremoto originado en el interior de Podemos ha sido de los que dejan secuelas, pues del Olmo es uno de los más estrechos colaboradores del actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. No han faltado quienes han tirado de una hemeroteca demasiado jugosa como para no poner en evidencia el doble discurso que desde Podemos podrían haber mantenido.

Pero Juanma del Olmo no es un personaje nuevo en la política de nuestro país, pues, además de liderar a Podemos en el mundo digital que tan bien maneja, es el fundador de la que podríamos catalogar como la 'marca oficial' del partido, pues no falta intervención pública en la que alguno de los miembros de Podemos luzca una prenda de '198', marca que no dudó en insultar a Almeida y a Díaz Ayuso.

Era septiembre de 2019 en Herrera en COPE se hablaba de la marca de ropa ‘Uno Nueve Ocho’, creada por el secretario de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo,el cual publicó en sus redes sociales unas pintadas sobre la pared de una de sus tiendas donde se pueden ver graves insultos contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, y la presidenta de la región, Isabel Díaz-Ayuso.

Tal como recoge "OK Diario", la firma ha publicado un vídeo de Instagram donde se puede leer en una pared de su tienda en Malasaña lo siguiente: "Ayuso caracoño, Almeida carapolla".

La hemeroteca se ha convertido en todo un azote para ciertos políticos que, con el paso de los años y a medida que van consiguiendo objetivos en sus carreras, no dudan en cambiar su posicionamiento y puntos de vistas sobre determinados asuntos, resultando en muchos casos incluso escandalosos estos volantazos políticos. Para ellos, cobra todo el sentido del mundo ese dicho de la sabiduría popular española que indica que “donde dije digo, digo Diego”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, parece que ha abierto la caja de Pandora en Podemos. A las citaciones para de declarar como investigado al secretario de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo; al responsable de Finanzas, Daniel de Frutos; y a la gerente de la formación morada, Rocío Val, en la causa abierta por malversación de caudales públicos, tras la denuncia del ex abogado de la formación morada, José Manuel Calvente, la famosa ‘caja B’ de Podemos, hay que sumar también la imputación a Podemos como persona jurídica que se ha conocido en la tarde de este martes.

El presentador de 'Cuatro al día', Joaquín Prat, se encuentra de vacaciones pero sigue siendo tendencia en redes sociales. El periodista quiso cerrar su etapa en el programa hasta la próxima temporada en septiembre con un mensaje claro que ha hecho viral, más concretamente en la red social 'Tik Tok'.

El presidente deRusia, Vladímir Putin,ha anunciado que su país ha logrado ser el primero en el mundo en registrar una vacuna contra el nuevo coronavirus, a la que ha denominado Sputnik V.

"Esta mañana se ha registrado, por primera vez en el mundo, una vacuna contra el nuevo coronavirus", ha comentado el jefe del Kremlin en una reunión con el Gabinete de Ministros.

Según el mandatario, la vacuna rusa es "eficaz", ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una "inmunidad estable" ante la COVID-19.