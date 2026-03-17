El renacer de la carrera espacial se vive en directo desde Cabo Cañaveral

El escritor Javier Sierra y su hijo, Martín Sierra, estudiante de ingeniería aeroespacial, han narrado en directo para el programa 'Herrera en COPE' el ambiente que se vive en Cabo Cañaveral ante el inminente lanzamiento de un cohete. Desde Playa Linda, con la base de operaciones de la NASA de fondo, han descrito una atmósfera de 'mucha excitación' a pesar del retraso de una hora en el despegue de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX.

Este lanzamiento, que se ha convertido en una estampa casi rutinaria con una frecuencia de dos por semana, tiene como objetivo poner en órbita 29 nuevos satélites de la red Starlink. Con ellos, la cifra total de satélites de la compañía de Elon Musk para dotar de internet a todo el planeta ascenderá a más de 11.500 sobre nuestras cabezas.

Artemis 2: el regreso a la Luna

Sin embargo, el Falcon 9 es considerado una 'misión menor' en comparación con el gigante que aguarda en el Edificio de Ensamblaje de Vehículos: el cohete Artemis 2. Esta misión, la primera en llevar seres humanos cerca de la Luna desde 1972, se espera que salga de su hangar hacia la plataforma de lanzamiento en los próximos días, un evento que Javier Sierra describe como 'mover la Giralda sobre ruedas'.

Los retrasos en misiones tan complejas como Artemis 2 son habituales. Martín Sierra ha explicado que se deben a múltiples factores, desde el tiempo meteorológico, que puede ser peligroso para la tripulación, hasta problemas técnicos. "A la hora de hacer los ensayos se han encontrado fugas de hidrógeno e incluso de helio", ha detallado, lo que obliga a devolver el cohete al edificio de ensamblaje para su reparación.

Un parque temático de la historia espacial

Durante su estancia, los Sierra han visitado el Centro Espacial Kennedy, una instalación que combina la investigación con la divulgación. Allí se conserva el transbordador Atlantis, y los visitantes pueden experimentar las sensaciones de un despegue en un simulador que se inclina 90 grados para recrear la aceleración, el ruido y las vibraciones.

Otra de las joyas del centro es uno de los tres cohetes Saturno V que no llegaron a usarse en el programa Apolo. Ponerse debajo de esta mole de más de 100 metros de altura permite comprender su escala. Como confiesa Javier Sierra, "son esos momentos en los que no te sientes grande, te sientes muy, muy, muy pequeño".

Una nueva era dorada con destino a Marte

Esto nos servirá para mandar en un futuro igual, no tan lejano, los primeros humanos a Marte" Javier Sierra Colaborador de Herrera en COPE

Ambos coinciden en que estamos viviendo el renacer de una edad de oro de la exploración espacial. A diferencia del programa Apolo, que buscaba el hito de pisar la Luna, el programa Artemis "pretende mantener una presencia continuada humana en el espacio y en la Luna". El primer alunizaje de esta nueva era está previsto para 2028 y será la antesala de un objetivo aún mayor. "Esto nos servirá para mandar en un futuro igual, no tan lejano, los primeros humanos a Marte", ha afirmado Martín.

El interés de establecerse en la Luna es, en gran medida, económico y estratégico. Este satélite serviría como base para la minería de recursos naturales escasos en la Tierra, tanto de la propia Luna como de Marte, impulsando el desarrollo tecnológico de la humanidad. Se trata de los primeros pasos de "una nueva era totalmente para la especie humana".

El sueño de viajar al espacio, según Martín Sierra, ya no es exclusivo de los pilotos. La tripulación de Artemis 2, por ejemplo, está formada por dos pilotos, una científica y un astronauta canadiense. "Se interesa que cuanto más coro de gente haya ahí arriba, con diferentes disciplinas en mente, mejor", ha concluido, reflejando la naturaleza colaborativa de la nueva carrera espacial.