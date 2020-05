El profesor de Harvard que dejó con esta cara a Ferreras, entre lo más visto de la semana

Vídeo

Antonio García Ferreras se ha posicionado en primera línea de batalla en cuanto información sobre el coronavirus se refiere en esta pandemia. El problema de las batallas es que siempre hay bandos y eso es algo de lo que se le ha acusado al presentador de 'Al rojo vivo' en varias ocasiones.

Debido al marcado carácter ideológico de su programa, Ferreras se ha tenido que enfrentar a diversas polémicas desde que comenzase el estado de alarma, desde hemerotecas que le recordaban como juzgó a Rajoy con el ébola, a la pérdida de colaboradores que no estaban de acuerdo con lo que estaban viendo que sucedía en el programa.

Vídeo

La Policía recibió el sábado instrucciones por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid de identificar a todo aquel que fuera sospechoso de dirigirse a una manifestación en coches convocada en redes sociales para protestar contra la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria.

Grupos cercanos a la estrategia de la derecha alternativa en Estados Unidos pidieron a la gente que fuera con su vehículo por el Paseo de la Castellana de Madrid portando la bandera de España de forma visible en su vehículo. A raiz de dicha convocatoria, la delegación del Gobierno en Madrid prohibió cualquier marcha y, según pudo saber COPE, dio órdenes a la Policía de identificar a quien fuera sospechoso de dirigirse a dicha manifestación. Varios ciudadanos fueron parados por las Fuerzas de Seguridad siguiendo esas órdenes al observar que llevaban banderas españolas en los vehículos.

Vídeo

Bueno se mantiene la tónica de lo que ha sido la actuación del Gobierno hasta ahora: rectificaciones, confusiones, chapuzas y demás. Tampoco era como para esperar ninguna sorpresa. Hasta primera hora de la tarde de ayer no se publicó el BOE con las instrucciones que se deben seguir desde hoy para entender bien esta fase, insisto ayer por la tarde apenas unas horas antes de que entrara en vigor.

‘Aló Sánchez’ ya lo había contado el sábado:uso de mascarillas en el transporte público que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el Gobierno en este asunto: no había que usarlas porque no valían para nada, solo las manos lavárselas; luego solo valía para los infectados, luego recomendables pero no obligatorias, ahora obligatorias pero solo para el transporte público y bueno probablemente en el futuro nos multarán si no la llevamos, hágase usted con mascarillas por si acaso. Se permite la apertura de restaurantes y cafeterías pero no al público sino para servir comida a domicilio o para recogerla con cita previa.

Vídeo

El sector del turismo es, sin duda, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Solo dos millones de turistas extranjeros visitaron España en el mes de marzo, un 64,3% menos que los 5,6 millones que llegaron a nuestro país en el mismo mes del año pasado. La previsión para abril, con el cierre de fronteras ya decretado, será mucho peor.

La situación crítica se mantendrá en los próximos meses, lo que probablemente arruinará la temporada de turismo. Alemania, el segundo país que más visitantes aporta, ya ha anunciado a sus ciudadanos que no será posible veranear este año en regiones tan demandadas como Baleares, Canarias o Cataluña.

Vídeo

La Asociacion Española de Abogados Cristianos denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez, que gestiona el país en coalición con Unidas Podemos, está tratando de perseguir los simbolos religiosos de Cáceres. El epicentro de la polémica se encuentra en la Plaza de América de la ciudad extremeña, en cuyo centro se encuentra una gran cruz de doce metros de altura, que fue construido en la primera mitad del siglo XX, en torno al año 1938.