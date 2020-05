El audio de la conversación entre un policía y una mujer: "Circular con la bandera de España está prohibido"

La Policía recibió el sábado instrucciones por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid de identificar a todo aquel que fuera sospechoso de dirigirse a una manifestación en coches convocada en redes sociales para protestar contra la gestión del Gobierno en la crisis sanitaria. Grupos cercanos a la estrategia de la derecha alternativa en Estados Unidos pidieron a la gente que fuera con su vehículo por el Paseo de la Castellana de Madrid portando la bandera de España de forma visible en su vehículo. A raiz de dicha convocatoria, la delegación del Gobierno en Madrid prohibió cualquier marcha y, según pudo saber COPE, dio órdenes a la Policía de identificar a quien fuera sospechoso de dirigirse a dicha manifestación. Varios ciudadanos fueron parados por las Fuerzas de Seguridad siguiendo esas órdenes al observar que llevaban banderas españolas en los vehículos.

¿@policia es verdad que hay orden @desdelamoncloa de parar a todos los que lleven una bandera de España aunque vayan a trabajar? pic.twitter.com/jjp3oQOZfH — Joaquín Vázquez (@joacovaz) May 2, 2020

En su programa de este miércoles, Carlos Herrera ha emitido la conversación entre una ciudadana a la que se le obligó a detener su vehículo porque llevaba la bandera española en su coche de forma visible. "¿Por qué tenemos que recoger la bandera española?", le pregunta la mujer al policía. "Hay una manifestación no autorizada que consistía en lo que está usted haciendo: ir por el Paseo de la Castellana con la bandera de España", le responde el policía. La mujer asegura que viene de comprar y que lleva siempre la bandera de España en su coche. "¿Luciéndola por fuera?", le insiste el policía. La señora responde que sí y le pregunta si eso un delito. "No es un delito. Pero es una falta llevarla hoy", le responde.

En un momento dado de la conversación, el policía le dice a la mujer que va a proponerla para una sanción y que luego ella tendrá la oportunidad de recurrrirla. "Yo no venía a una manifestación. Yo llevo la bandera de España en mi coche", le insiste la mujer. "¿Sabe lo que pasa? Que todo el mundo dice lo mismo. Está circulando con la bandera española, que ahora mismo está prohibido", le asegura de nuevo el agente. La mujer concluye: "Yo no soy culpable de nada, no sé por qué me están reteniendo aquí".

Pese a las propuesta de sanción, fuentes policiales consultadas por COPE no ven realista la posibilidad de multar a dichas personas identificadas por llevar la bandera de España puesto que se trataría de una "auténtica temeridad".