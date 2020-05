La fase 0 para restaurantes y peluquerías, negocios en riesgo antes de abrir

Este lunes entramos en la Fase 0, la inicial de todo el proceso de desescalada. A partir de ahí podremos seguir saliendo de casa para hacer deporte o para pasear, además de las salidas que ya podíamos hacer. Pero además, se empezará a retomar poco a poco la actividad comercial. Se abrirán los restaurantes que tengan servicio a domicilio y las peluquerías, un negocio que ha causado mucha polémica después de que Pedro Sánchez las mantuviese abiertas para después retractarse de su decisión.

Estos establecimientos abrirán con las mismas condiciones: aplicando medidas de higiene y seguridad y siendo imprescindible pedir cita previa. Por eso muchos locales se han llenado de llamadas y no van a poder atender enseguida a todos sus clientes. Es la razón por la que han creado en muchas peluquerías, por ejemplo, listas de espera priorizando a los clientes que puedan ser más vulnerables. Un método que se hace imprescindible porque además tienen un aforo limitado del 30%. Esto implica que parte de su trabajo se complique porque, como explicaban los propietarios, abrirán los salones de belleza para muy poca gente con toda la plantilla de empleados.

Aunque no es tan sencillo, porque gran parte de esos empleados se han acogido a un ERTE. Y es que más de la mitad de los negocios han tenido que recurrir a esta medida para intentar paliar las consecuencias de la pandemia, algo que podría causar pérdidas de hasta 1.280 millones de euros y el cierre de más de 20.000 peluquerías, según advierte la Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética (ANEPE).

Unos ERTE que también ponen en riesgo a los restaurantes que pueden ofrecer servicios a domicilio. Muchos no saben si van a poder abrir, porque supondría que los que se acogieron a esta medida tengan que volver a trabajar al menos durante seis meses en un negocio que no puede funcionar por ahora al 100%. Les genera pérdidas no solo a los propietarios, sino también a los empleados. Incluso en la siguiente fase algunos dudan de su apertura, porque solo podrán atender en las terrazas. Al menos hay una cosa segura, y es que, a partir de mañana, estaremos un poco más de cerca de la vuelta a la normalidad.