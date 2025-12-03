Manolo Lama, tras disfrutar enormemente del Barcelona-Atlético: "Este partido no tiene nada que envidiar a la Premier y ha jugado el mejor centrocampista del mundo"

+En la tertulia posterior al vibrante duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid en el renovado Camp Nou, Manolo Lama no escatimó en elogios hacia el espectáculo ofrecido y, sobre todo, hacia una actuación que, para él, marcó la diferencia.

Juanma Castaño le preguntó por su opinión en el partido, y Lama, feliz por lo visto, calificó el encuentro como de "ida y vuelta, de ritmo, de mucha exigencia física a los jugadores. Precisamente por eso ha habido tantos calambres, tocados y lesionados".

De hecho, la cantidad de incidentes relacionados con contratiempos físicos seguramente haya sido la nota discordante de un partido muy entretenido y competido: "Unos, saliendo de lesión, como Raphinha y Pedri; otros porque ya no podían más con el ritmo frenético del encuentro".

Además, dio cuenta de los tramos que dominó claramente cada equipo: "El Barça manejó más la posesión, especialmente del minuto 15 al 30 de la segunda parte. Pero del 0 al 15 y del 30 al final de la segunda parte, quien mandó fue el Atlético".

Fue un partido donde se jugó mucho al fútbol, y por eso, Lama fue más allá y se atrevió a comparar el partido con otro de las grandes ligas europeas: "Personalmente, no creo que este partido tenga nada que envidiarle a cualquier partido grande de la Premier League. ¡Nada! Ha sido un encuentro de ritmo altísimo".

"HA JUGADO EL MEJOR CENTROCAMPISTA DEL MUNDO", SEGÚN MANOLO LAMA

Y aún quedaba más: "Por cierto, quiero decir una cosa muy clara. Hoy no solo no ha tenido nada que envidiar a la Premier… hoy, en ese partido, ha jugado el mejor centrocampista del mundo, que se llama Pedri", sentenció en favor del jugador internacional del Barcelona reseñando el indicador más claro de la importancia de Pedri en el campo: "En el momento en que se ha ido Pedri cambió todo, y empezó otro partido".