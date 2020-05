La pregunta de Carlos Herrera que pone en jaque a Carmen Calvo, entre lo más leído de este jueves

Vídeo

Por cierto, ¿quién ha pagado la clínica Ruber a Carmen Calvo? Porque la mutua que tienen este tipo de altos funcionarios no cubre ese tratamiento en la Ruber. ¿Ha sido una gentileza de la Ruber? ¿Lo ha pagado ella? ¿Lo ha pagado el Gobierno? ¿Y el piso donde está y donde vive? El diario "El País" y otros tantos no han tenido reproche para las chapuzas y las irregularidades, algunas escandalosas, en la compra de material. Como antes dejaron pasar sin escándalo el viaje del fraudillo con medios públicos a un concierto con su pandi. O la colocación laboral de su esposa estando él en la Moncloa. O la tesis plagiada. Quien ha mirado para otro lado en estos escándalos, no tiene ninguna credibilidad para organizar ahora autos de fe.

En las últimas horas circula por las redes un vídeo en el que se graba a varios Policías Nacionales en el interior de una vivienda pidiendo la identificación a unos jóvenes. Junto al vídeo se asegura que "la Policía asalta el piso de donde salía el himno de España". Según varias fuentes sindicales los agentes que participaron en esta actuación afirman que no se actuó porque sonara el himno de España, que según los policías no sonó en ningún momento.

La actuación de los agentes se produjo el día 9 de mayo, todavía en fase 0, a las 02:30 horas de la madrugada por la llamada de una vecina que denunciaba la realización de una fiesta en un domicilio colindante, al que había acudido gente que no era residente en la vivienda.

El director de 'La Linterna' de COPE, Ángel Expósito, plantea qué actuaciones del Gobierno de España le han impactado más.

No hay nada peor para un político que la falta de empatía, esa superioridad que les hace sentirse tan lejos de sus votantes. Pon tú los nombres.

No hay nada peor para la política, en general, que la pérdida de credibilidad y prestigio hacía, desde y por quienes les pagamos el sueldo. Pon tú los nombres otra vez.

A las pocas horas de que el Gobierno intentara cargarse la temporada turística de verano en España, Bruselas le echó una mano, y le abrió la puerta para que renuncie a la cuarentena anunciada, siempre y cuando su proverbial soberbia se lo permita. Y, a los pocos minutos de que Consumo cayera en la cuenta de que no se pueden impedir las rebajas, ni controlar los precios de los comercios, el ministro de Sanidad dio orden de prohibir las rebajas. El ministro de Sanidad ahora tiene más tiempo, porque en días anteriores estuvo muy ocupado con continuas llamadas a Cataluña para tratar de impedir que García Albiol, el candidato más votado de Badalona, fuera elegido alcalde de la ciudad, siendo -¡horror!- del PP. No se olvide que el ministro Illa es secretario de organización del Partido Socialista de Cataluña, ese híbrido al que los de Pujol les consideran, al fin y al cabo, hijos de charnegos, y los de Ezquerra no les ven lo suficientemente independentistas. Bueno, pues derrotados sus esfuerzos, ahora ya puede ocuparse de lo suyo, y como debe ser especialista en comercio minoritario, decidió prohibir las rebajas, cargándose la libertad de mercado, en una despótica decisión para la que no es competente, ni siquiera en estado de alarma, y pongo a la radio por testigo de que si yo tuviera un comercio, lo primero que haría sería pegar un cartel en el cristal del escaparate con letras bien grandes donde pudiera leerse REBAJAS. El ministro me puede ordenar cuántas personas hay en el establecimiento, y las normas de higiene a seguir, pero no me puede prohibir poner los precios que me pasen por los cajones de la caja registradora.

La familia de Ramón Baglietto abrió una pequeña tienda de muebles en Azcoitia porque las cosas en la tienda de Eibar iban muy bien. En ella colocaron a trabajar a Ramón y los primeros días pasaba las horas mirando la gente pasar desde la puerta de su establecimiento.

El 21 de septiembre de 1962, un día de aquellos aburridos, le llamó la atención una madre que cruzaba la calle con dos niños, uno menor en brazos y el otro a su lado con una pelota. Al niño que jugaba con la pelota se le escapó ésta en el momento en el que un camión circulaba por la calle. La madre salió corriendo tras él con el menor en brazos y fue Ramón quien se lo quitó de los brazos instantes antes de que el camión arrollara a madre e hijo que perdieron la vida.