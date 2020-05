El vídeo que se ha hecho viral y ha indignado a la Policía Nacional

En las últimas horas circula por las redes un vídeo en el que se graba a varios Policías Nacionales en el interior de una vivienda pidiendo la identificación a unos jóvenes. Junto al vídeo se asegura que "la Policía asalta el piso de donde salía el himno de España". Según varias fuentes sindicales los agentes que participaron en esta actuación afirman que no se actuó porque sonara el himno de España, que según los policías no sonó en ningún momento.

La actuación de los agentes se produjo el día 9 de mayo, todavía en fase 0, a las 02:30 horas de la madrugada por la llamada de una vecina que denunciaba la realización de una fiesta en un domicilio colindante, al que había acudido gente que no era residente en la vivienda.

A la llamada responden dos patrullas de Policía Nacional que se personan en el domicilio y que acceden al mismo tras el consentimiento de uno de los moradores de la vivienda. Momento en el cual descubren que en la casa hay más gente de la que vive habitualmente.

En el vídeo de 4 minutos de duración se escucha a los agentes cómo le piden la identificación a los jóvenes para comprobar que son moradores de esa vivienda y cómo la persona que graba les dice que no pueden entrar sin orden judicial y que no les entregarán la documentación. Los agentes explican que han entrado tras el consentimiento del morador que en un momento dado niega ese consentimiento. En ese momento, los agentes abandonan el domicilio y desde fuera del piso piden de nuevo la identificación de las personas que vuelven a negarse y cierran la puerta.

APOYO DE LOS SINDICATOS POLICIALES A LOS AGENTES

Unas imágenes que han indignado al cuerpo policial y han hecho que los sindicatos policiales hayan salido en apoyo de los agentes.

El SUP ha anunciado que se personará como acusación particular por la difusión en redes sociales de la actuación policial grabada. "No vamos a consentir que se dañe la imagen de nuestra corporación y se ponga en riesgo la integridad física de ningún Policía", señala el sindicato en un comunicado.

Desdeel sindicato SUP, Manuel Pavón, recuerda que los Policías Nacionales tienen el amparo legal de entrar en un domicilio, entre otros casos, cuando el consentimiento sea tácito, y en este caso así fue, motivo por el que la actuación policial se ajusta a derecho en todo momento, lo que se plasmó en un Oficio remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia, el mismo día de los hechos y denuncia al propietario del piso por incumpliento al Real Decfreto del Estado de Alarma. En Oficios ampliatorios que se remitirán al Juzgado de Instrucción y a la Delegación del Gobierno en Illes Balears, se identificará a todos los implicados.

Por su parte, JUPOL ha anunciado acciones legales ante la difusión de bulos o de injurias que se viertan sobre las actuaciones de los agentes. Este sindicato asegura que la información que está circulando junto al vídeo es falsa.

JUPOL asegura que todas las actuaciones de la Policía Nacional se acogen a la legislación vigente, se realizan con un respeto absoluto al Estado de Derecho y acorde a las normas impuestas durante el Estado de alarma decretado.

Pablo Pérez, portavoz de la ejecutiva nacional de Jupol, critica que se manipulen las imágenes y se vincule la actuación policial a las acciones contra el gobierno en un campaña que está dañando la imagen de los agentes.