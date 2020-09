El mote de Herrera para María Jesús Montero, entre lo más leído de este jueves

Vídeo

¿Y ayer qué es lo que se hizo? Una escenificación que estaba muy preparada. Yo no te explico aquí los Presupuestos, no te doy ninguna clave, ni siquiera te digo que los voy a negociar contigo, te digo que tú solamente me los apoyes, y cuando tú dices que no, suelto a 'María Teatritos', a la señora portavoz del Gobierno, la señora Montero, como una hooligan. Ya, ¿y qué esfuerzos ha hecho Pedrito por el diálogo?

El que no ha tenido problema en opinar para bien y elogiar a Rajoy ha sido uno de sus mayores rivales parlamentarios, el portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban.

Durante una entrevista en RNE, Esteban fue preguntado por la moción de censura que desalojó a Rajoy de Moncloa, y el nacionalista se sinceró: “Fueron unos días complicados. Yo al presidente Rajoy le estimo como persona. Me parece que es muy buena persona y en el trato cercano, bueno, se puede hablar con él. Es duro negociando pero se puede hablar con él. Las circunstancias que rodearon a su partido pues, pasó lo que pasó”.

Sin duda, el verano de 2020 bien ha podido ser el más duro de la vida de Paz Padilla. El suceso que lo ha marcado de forma ineludible, con el permiso del coronavirus, ha sido el fallecimiento de una de las personas más importantes para la presentadora: su marido, Antonio Juan Vidal. A este mal trago hay que unir otros no menos amargos, ya que Padilla también ha perdido este año a su madre, Lola, y a su suegra.

A pesar de todo, uno de los rostros por excelencia de 'Sálvame' ha sacado fuerzas de flaqueza a la vuelta del verano y ya ha decidido cuándo reaparecerá en televisión. 'Sábado Deluxe' le acogerá este fin de semana, convirtiéndose el plató del espacio en el primero que pisará tras un tiempo de obligada desconexión con el medio. Allí, Paz Padilla acudirá como invitada para hablar de los meses más difíciles que le ha tocado afrontar en su periplo vital.

Audio

La plasmación práctica de la caída del PIB, por más finura que pongamos en los términos, Don Carlos, es la mengua de ingresos, la pérdida de facturación, en la actividad económica. Si un negocio, sea del tamaño que sea, no hace caja, no tiene ingresos, ergo no hay dinero para atender los pagos corrientes que son los gastos de personal y los de funcionamiento, como alquileres, suministros y un largo etcétera entre los cuales, cómo no, está el codiciado papel higiénico… Y muchos negocios tienen que pagar amortizaciones de deuda y los pertinentes intereses que todo endeudamiento devenga. Y si la liquidez, al mermar el flujo de cobros porque se desmorona la facturación, se encuentra en la cuerda floja, entonces, Don Carlos, hablamos de crisis de liquidez, más dañina en empresas pequeñas.

La justicia ha desestimado el recurso que el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, interpuso contra la sentencia que le condenaba a pagar 15.000 euros al padre de Pablo Iglesias por haberle vinculado con un asesinato del FRAP. Poco tiempo le ha faltado al partido 'morado' para venderlo como una nueva victoria política y para, de paso, establecer un nuevo objetivo: Cayetana Álvarez de Toledo.