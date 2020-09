Herrera: "Sánchez suelta a 'María Teatritos', la portavoz, contra los pactos de Estado que le ofrece Casado"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Vuelvo a saludarles otra vez como he hecho a las seis y a las siete, vuelvo a hacerlo a las ocho, siete en Canarias, con el parte de las cosas: el parte de la pandemia, el parte del desempleo, el parte de la crisis económica, parte de la desafección política de todos ante una situación realmente compleja en la que no se atisba acuerdos serios, formales, los cuales lleven a las fórmulas más sensatas de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL COMPLETO DE HERRERA

El parte de la pandemia.... Miren, yo ya renuncio a decirles cuánta gente se ha contagiado más o menos porque eso depende de a cuánta gente se le haga un test, una prueba, un PCR o como quiera llamarlo. Los fallecimientos es la cifra que nos da la idea exacta de las cosas. Los muertos de la semana pasada son 177. En todo julio murieron como consecuencia de la Covid en España 90 personas, las muertes en agosto ya fueron 649 personas, ahora andamos por 177 a la semana.

LA OPERACIÓN CONTRA EL GOBIERNO DE AYUSO

Bueno, ¿esto quiere decir quela cifra se controla, se frena...¿Soy incapaz de saberlo, no yo porque no tenga información, sino prácticamente todos empezando por los expertos más expertos. Aquí se ha confinado Santoña, hay restricciones cerca de Santiago y de Orense, Valladolid están en fase 1, etcétera, etcétera. Y luego hay pruebas y más pruebas y más intentos de pruebas. Ayer en Madrid fue viral la imagen, efectivamente, de las colas interminables de profesores que habían sido convocados con poco tiempo para hacerse esas pruebas. Y de los seis lugares, uno de ellos andaba masificado, sin distancia, sin control, a pleno sol... Bueno, un desastre por el que la Comunidad de Madrid ha pedido disculpas.

Lo más interesante ahora es ver de qué manera entre unos y otros podemos ayudarnos para que esto sea un poco más razonable en su solución. Es descorazonador que aquí se siga aplicando el politiqueo de trinchera, por seguir hablando de Madrid, que ya hemos dicho que lo de ayer lo podía haber hecho mejor, pero la obsesión de culpar a los madrileños de todo lo que pase en España roza ya lo estomagante. La verdad de que la izquierda española está muy excitada con eso de imponer un estado de alarma para Madrid y ver cómo así, de esa manera, poco a poco se cargan a Ayuso, quitan de en medio a Gabilondo porque si no, es imposible, convencen a Cs y de vez en cuando van haciendo cosas.

Ayer Salvador Illa, este fenómeno funisecular, que no montó ninguna reunión de urgencia para analizar lo que pasaba en el eje Barcelona-Zaragoza cuando Cataluña y Aragón estaban en lo peor de Europa, sí organizó una reunión entre Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha, como dice él, las dos Castillas, porque están muy preocupados con que Madrid perjudique a territorios con los que hace frontera.

HERRERA CARGA CONTRA PAGE

Oiga, y un tío normalmente templado como García Page, el presidente manchego, ayer se columpiaba con esto. “La bomba radioactiva vírica”. Y lo dice el que consiguió que la gestión sanitaria en Castilla-La Mancha fuera un desastre, el que ignoraba lo que decían los sanitarios, el que les llamaba demagogos cuando algunos grabaron a la gente tirada en Urgencias, el que decía que los que pedían que se cerraran los colegios eran también demagogos, el que se negaba a las cifras, a las peticiones de auxilio desde los hospitales, el que dejó que Ciudad Real y Albacete consiguieran el top de muertes por ratio de habitantes en Europa, el que aguantó las caceroladas porque igual que se aplaudía a los sanitarios, se organizaban caceroladas contra el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Y ahora culpa a Madrid, no vaya a ser que venga otra vez la cosa y le echen la culpa a él. El que estuvo contra las cuerdas por mentir, por ocultar el colapso hospitalario. El que decía que sobravan respiradores porque faltaban, y se los cedió Murcia y hubo que... En fin. Ahora es “la bomba radioactiva vírica de Madrid”.

¿Pero qué es Madrid? Oiga, cuando se echa la culpa a los madrileños, ¿quiénes son los madrileños? Antes decíamos: ¿el señor de Guadalajara que va a trabajar a Madrid? ¿El estudiante de Segovia que después de sus vacaciones se va a Madrid? ¿La señora de Barcelona que va en AVE a Madrid? ¿La señora que procede de Bolivia y que pasa por Barajas sometiéndose al control de Pin y Pon? Oiga, Madrid tiene aeropuerto, metro, barrios con mucha población y porque tiene eso, también tiene oportunidades laborales para el de Guadalajara, el de Segovia, la de Bolivia... Pero bueno, en fin, no nos metamos en ese lío.

Ayer reunión en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, la crónica de una reunión anunciada. Por lo menos llegaron a un acuerdo de crear una agencia para la recuperación económica. Saben que en política cuando se quiere enterrar cualquier tema, se crea una comisión, y cuando no se sabe muy bien por dónde tirar, se anuncia la creación de un nuevo ente que prometa ser útil para algo. Esperemos que esa agencia ayude a repartir los fondos europeos. Lo demás fue un desencuentro y Sánchez quería un imposible: que Casado le ceda sin más 89 diputados para aprobar Presupuestos, lo que haga con Podemos, con los neocomunistas, esta panda de inútiles que ahora tiene ahí metidos y que esos sean del gusto del señor del moño que ahora lleva Pablo Iglesias con pendiente, y que Casado trague.

'MARÍA TEATRITOS, LA HOOLIGAN DEL EJECUTIVO

¿Casado qué le dijo a Sánchez? Pactos de Estado, no presupuestos, entre otras cosas porque, además, no le hacen falta los votos de Casado, lo que quiere es que genuflexe Casado, Vox le gane como única oposición, además que está montando la moción de censura, y de esa manera laminar a su principal oposición de derechas. Y el argumento de Casado es bastante sólido: en el Gobierno hay ahora mismo un partido que está imputado por financiación ilegal mientras el PSOE confirma que piensa frenar en el Pleno del Congreso cualquier iniciativa parlamentaria que pretenda aclarar los chanchullos de Podemos.

¿Y ayer qué es lo que se hizo? Una escenificación que estaba muy preparada. Yo no te explico aquí los Presupuestos, no te doy ninguna clave, ni siquiera te digo que los voy a negociar contigo, te digo que tú solamente me los apoyes, y cuando tú dices que no, suelto a 'María Teatritos', a la señora portavoz del Gobierno, la señora Montero, como una hooligan. Ya, ¿y qué esfuerzos ha hecho Pedrito por el diálogo?

Por cierto, que va a tener ya el Pazo de Meirás para veranear al igual que tiene la maleta en Lanzarote o en un sitio más. ¿Qué ha hecho en estos siete meses sin llamar al líder de la oposición? Hay que ver qué malo es el PP en comparación con Cs. Arrimadas se vio ayer por la tarde y dijo qué sí, que se apresta a negociar los presupuestos, pero que no puede haber subida de impuestos. Es la única línea roja que le ha puesto. Eso tiene un peligro porque si se fía de Sánchez, parece que es un monumento a la inocencia absoluta, porque. Está dispuesta nada menos que a jugar a entenderse con gente con la que es imposible entenderse porque mienten más que hablan, pero va a garantizar la continuidad de un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.