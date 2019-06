El mensaje que recibió Herrera de la pareja cubana horas antes de morir en Ayamonte, lo más leído en COPE.ES

1. Herrera desvela el mensaje que recibió de la pareja cubana horas antes de morir en Ayamonte

El pasado sábado fue hallado muerto un matrimonio en su casa de Ayamonte (Huelva). La Guardia Civil investiga como posible caso de violencia machista. Carlos Herrera ha interrumpido por un instante los titulares del día, ya que el comunicador conocía a la pareja, a Erasmo Lazcano, de 53 años. “Cuando dicen ex funcionario cubano, Lazcano era coronel del Ejército cubano, además condecorado en Angola, hombre de consejo de Estado, de la línea quizá de Roberto Robaina”, ha detallado Herrera. “Salió de Cuba. Escribía y me enviaba sus artículos, sus cosas. Hablábamos de vez en cuando. Dos horas antes, quizá dos o quizá tres porque no conozco la hora del crimen, me manda el siguiente mensaje con una fotografía de su mujer y de su hijo: Vinimos para ganar, para sumar, no para perder y dividir lo poco que tenemos. Mira estas fotos. Y recuerda cuántas ilusiones, cuántos sueños, cuántos planes juntos. Y ahora, a romper toda esa historia. A las pocas horas, estaban los dos muertos en circunstancias que la policía esta investigando. No les digo más”, ha sentenciado el comunicador.

2. La peculiar respuesta de Herrera a Iglesias tras pedir ser ministro de Trabajo y Hacienda

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este lunes que el apoyo de Unidas Podemos para que Pedro Sánchez sea investido pasará por que la formación 'morada' esté en un Gobierno de Coalición ocupando carteras que tengan que ver "con la aplicación de derechos sociales". Ante esta propuesta, Carlos Herrera ha querido dedicarle unas palabras al líder de la formación morada en su monólogo de este martes. “Ya pueden imaginar lo que supone la Hacienda pública de un zarrapastroso como este, de un tipo que sigue diciendo que la democracia española es deplorable por tener presos políticos y que quiere organizar referéndum en donde sea para ver la autodeterminación. ¿Se imaginan un Gobierno así?”, ha dicho Herrera.