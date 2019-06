Herrera desvela el mensaje que recibió de la pareja cubana horas antes de morir en Ayamonte

Este sábado fue hallado muerto un matrimonio en su casa de Ayamonte (Huelva). La Guardia Civil investiga como posible caso de violencia machista. Así lo afirmó el alcalde en funciones de la localidad, Alberto Fernández, en una localidad que se encuentra “totalmente trastocada” por este suceso.

Carlos Herrera, justo después de su monólogo a las 8:10 horas de la mañana, ha interrumpido por un instante los titulares del día. Una de las noticias era el hallazgo de este matrimonio muerto cuando Herrera ha dicho “les tengo que contar algo”.

El comunicador conocía a la pareja, a Erasmo Lazcano, de 53 años. “Cuando dicen ex funcionario cubano, Lazcano era coronel del Ejército cubano, además condecorado en Angola, hombre de consejo de Estado, de la línea quizá de Roberto Robaina”, ha detallado Herrera.

“Salió de Cuba. Escribía y me enviaba sus artículos, sus cosas. Hablábamos de vez en cuando. Dos horas antes, quizá dos o quizá tres porque no conozco la hora del crimen, me manda el siguiente mensaje con una fotografía de su mujer y de su hijo:

Vinimos para ganar, para sumar, no para perder y dividir lo poco que tenemos. Mira estas fotos. Y recuerda cuántas ilusiones, cuántos sueños, cuántos planes juntos. Y ahora, a romper toda esa historia.

A las pocas horas, estaban los dos muertos en circunstancias que la policía esta investigando. No les digo más”, ha sentenciado el comunicador.

Durante el programa, Herrera ha explicado con más detalle que el caso le ha dejado “fuera de juego completamente”. “Jamás pensé que eso pudiera pasar por la cabeza de alguien como Lazcano”.

Entonces, el comunicador cuenta algunos detalles que nunca antes había dicho: “Lazcano era mi contacto en Cuba, quien me esperaba en el aeropuerto, quien me llevaba, quien me habría puertas era él. De vez en cuando me brindaba alguna información que para mí pudiera ser interesante”, ha descrito.

El cubano se había casado tres veces, algo que no era “raro” en su país. “En esta ocasión, estaba muy enamorado de esta mujer o eso me decía a mí con toda normalidad”, ha dicho.

“Con el mensaje que recibí quedan pocas dudas. Este mensaje lo pongo a disposición de la Policía. Es de las 5.48 horas de la mañana”, ha augurado.

Pongo el mensaje a disposición de la Policía

Horas más tarde, encontraron en su casa los dos cadáveres. Él con un cuchillo en la mano y ella con un martillo con el que podría haberse defendido.

“Lazcano era un hombre como todos los que ha estado inmersos en la seguridad del Estado, con mucha prevención para muchas cosas. Cuando él me contaba algo, me pedía que dejara mi teléfono dos habitaciones más para allá. 'No lo apagues porque incluso apagado los míos nos van a escachar. Incluso cuando me hablaba lo hacía por gestos. Él me retransmitió, día a día, con anticipación, la renuncia de Raúl Castro. Él siempre me decía 'ojo que Raúl renuncia al Gobierno, pero no al poder'” ha explicado Herrera.

El comunicador se enteró por una llamada de su compañero Felix Machuca: “¿Sabes lo que ha pasado con Lezcano?”. “Bueno pues esa es la noticia”, ha terminado Herrera.

El suceso ocurrió en la calle José de Espronceda, en el núcleo turístico de Costa Esuri. Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Huelva han concluido este domingo las autopsias.

Los resultados serán determinantes para confirmar si finalmente se trata de un caso de violencia machista, como en estos momentos lo investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El hijo de cuatro años ha quedado al cargo de la abuela materna y ambos se encuentran alojados en casa de una familia amiga de los fallecidos.