La peculiar respuesta de Herrera a Iglesias tras pedir ser ministro de Trabajo y Hacienda

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este lunes que el apoyo de Unidas Podemos para que Pedro Sánchez sea investido pasará por que la formación 'morada' esté en un Gobierno de Coalición ocupando carteras que tengan que ver "con la aplicación de derechos sociales".

Además, ha indicado que él se presentó a las elecciones para gobernar, por lo que pedirá estar en el Ejecutivo, y espera que al igual que ellos "no podrán vetos a nombres propuestos por el PSOE", éste tampoco los ponga a los que Podemos proponga.

En una entrevista en TVE, Iglesias ha apuntado que no exigirán carteras de Estado sino aquellas que les permitan realizar "un diseño competencial" que asegure que determinadas medidas se aplican. En concreto, se ha referido a dos elementos: que en España se acabe con la temporalidad y que haya justicia fiscal, por lo que sugiere las carteras ministeriales de Hacienda y Trabajo.

�� "Lo que nos interesa y lo que entiendo que nos corresponde con el peso que tenemos son carteras que tengan que ver con la aplicación de derechos sociales. Queremos proteger a los trabajadores, acabando con la precariedad, y que haya justicia fiscal".@Pablo_Iglesias_ pic.twitter.com/dCvt1qjnP7 — PODEMOS (@ahorapodemos) 10 de junio de 2019

Ante esta propuesta, Carlos Herrera ha querido dedicarle unas palabras al líder de la formación morada en su monólogo de este martes. El comunicador mejor valorado de la radio española ha insinuado que se puede uno imaginar lo que supone estar Iglesias al frente de un ministerio como el de Hacienda.

“Ya pueden imaginar lo que supone la Hacienda pública de un zarrapastroso como este, de un tipo que sigue diciendo que la democracia española es deplorable por tener presos políticos y que quiere organizar referéndum en donde sea para ver la autodeterminación. ¿Se imaginan un Gobierno así?”, ha dicho Herrera.

Iglesias confía en que Pedro Sánchez le concrete esta mañana su plan para sacar adelante la investidura y para la que el candidato socialista necesita los votos de Unidas Podemos y de algún otro grupo parlamentario.

Según Herrera, el presidente del Gobierno en funciones comentará al líder de Podemos tres asuntos:

- “Tus votos, que tienes, son necesarios pero no suficientes. Necesito buscarme más la vida. No monto un Gobierno de coalición así”.

- “No sé si eres el más indicado tú que vas diciendo lo de los presos políticos”

- “Si me dices que 'no' y votas que 'no', te hago responsable a ti del fracaso de esta legislatura tan corta y tengo que convocar nuevas elecciones. Y si has bajado a 41 en unas nuevas elecciones, como responsable del papelón, te quedas ya en 20. Y además, los que pierdas, me los llevo yo”.

El director de 'Herrera en COPE' ha sentenciado zanjando el tema con un: “Es cruda la vida, pero es así”.