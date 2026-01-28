"El artículo 37g del Estatuto de los Trabajadores recoge un permiso retribuido de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o a transitar por vía de circulación para acudir al mismo"

La nieve que ha cubierto la Comunidad de Madrid ha provocado que muchos ciudadanos no hayan podido acudir a sus puestos de trabajo. Ante esta situación, abordada en el programa 'La Linterna' de COPE Madrid, surge la duda sobre los derechos laborales que asisten a los afectados. La legislación española, en concreto el Estatuto de los Trabajadores, ofrece una respuesta clara para estas circunstancias de fuerza mayor.

Del temporal de nieve a la alerta por viento

Aunque la nieve ha cesado, la inestabilidad meteorológica continúa en la capital. Según ha explicado el meteorólogo Carlos Velasco, ahora el protagonismo es para la lluvia y el viento, con rachas que han obligado a cerrar los parques históricos, incluido El Retiro. Velasco advierte que las precipitaciones se mantendrán: "durante los próximos 7 o 10 días el paraguas lo vamos a dejar cerquita, que incluso esta próxima madrugada y mañana lo vamos a volver a necesitar otra vez".

El temporal también ha dejado su huella en el tráfico. La DGT ha informado, a través de Darío Carnicero, de que se debe circular con precaución en la nacional 6 en Guadarrama y en la M-104 en Colmenar Viejo. Además, se han registrado complicaciones en las salidas por la A-4 en Pinto y la A-6 en Aravaca, así como en la M-40, por lo que conviene consultar la última hora del temporal y las carreteras cortadas.

EFE Una persona camina junto a varios vehículos en la carretera M-519 a la altura de Galapagar

El derecho a un permiso retribuido si no puedes llegar al trabajo

La imposibilidad de llegar al trabajo por la nieve no es un absentismo injustificado, ya que la ley contempla qué hacer si no puedes ir a tu puesto por la nieve o el hielo. El 'artículo 37g del Estatuto de los Trabajadores' recoge un permiso retribuido de hasta cuatro días por la imposibilidad de acceder al centro de trabajo cuando concurran situaciones de riesgo grave e inminente por fenómenos meteorológicos. La norma también contempla el teletrabajo si es posible, y existen permisos similares para colectivos como los funcionarios.

EFE Una mujer pasea con su perro en una urbanización en Alpedrete en el que la borrasca Kristin deja nieve en la región de Madrid

Recomendaciones y uso responsable de emergencias

La jornada ha sido intensa para los servicios de emergencia. El 112 ha recibido más de 1.500 llamadas a lo largo del día, la mayoría solicitando información. Por ello, las autoridades recuerdan la importancia de no colapsar las líneas y llamar únicamente en situaciones de emergencia real para no saturar el servicio.

Luis Serrano, portavoz del 112, ha insistido en la necesidad de la prevención. "Cuando entra el invierno, es una buena práctica llevar siempre en nuestros vehículos las cadenas, si es que no tenemos neumáticos de invierno, tener un poquito de agua, un poquito de comida, llevar una manta y el móvil cargado", ha señalado. Serrano subraya que "puedes estar unas cuantas horas en una carretera, y la situación mejora mucho si ha sido un poco previsor".