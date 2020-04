El mensaje de Herrera a Fernando Simón, entre lo más leído de este miércoles

Vídeo

Carlos Herrera ha lanzado un mensaje directo a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, tras sus declaraciones en la jornada del martes sobre el número de fallecidos y sus posterior análisis. Para el comunicador, sigue chocando el “esfuerzo” del Gobierno por desviar el foco de la verdadera dimensión de la pandemia del coronavirus. Herrera ha destacado una de las declaraciones en las que Simón hablaba sobre el porcentaje de fallecidos en relación a otros países europeos de nuestro entorno. Unas comparaciones que el comunicador no ha llegado a comprender: “¿Cómo se puede decir eso?”.

La aplaudida lección de Pablo Motos a Pedro Sánchez: "El que manda se ha equivocado ya muchas veces"

De sobra es conocido que Pablo Motos tiene un gusto especial para pisar charcos en cuanto a política se refiere. Desde la ventana que le proporciona 'El Hormiguero', el de Requena ha enviado mensajes de carácter político siempre que le ha placido.

Durante esta crisis del coronavirus, y con la adaptación del programa a las nuevas exigencias del Gobierno, Pablo ha acostumbrado a la audiencia a comenzar cada programa con una reflexión sobre diversos temas como la ansiedad o cómo estamos viviendo estos días. De momento había aparcado la política, salvo cuando bromeó con las donaciones de Amancio Ortega y Pablo Iglesias.

Tras varias semanas de reflexiones, parece que Motos tenía ganas de poner el foco en los políticos y así lo hacía al comienzo de su último programa. Una reflexión que pronto se viralizaba y corría por las redes sociales como la pólvora siendo muy aplaudida.

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, repasa en su videoblog de este miércoles varios informes de hace meses -e incluso años- que ya advertían de la posibilidad de que España se viera afectada por una pandemia.

El comunicador empieza así: “Resulta que sí. Resulta que sí hubo alguien que habló de los riesgos de pandemia hace ya años, en concreto en España”. Expósito lee fragmentos de un documento de Estrategia de Seguridad Nacional, de Presidencia del Gobierno, con fecha de diciembre de 2017. “Dice este documento que España es un país que recibe millones de turistas, que tiene un riesgo de transmisión de enfermedades por una población envejecida, una situación política polarizada y que, por lo tanto, es necesario desarrollar la preparación de respuestas ante las amenazas y desafíos, sobre Asia-Pacífico...

