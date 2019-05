El mensaje de esperanza a los todos enfermos de esclerosis múltiple, entre los mejores sonidos del día

En el monólogo de este jueves, Carlos Herrera ha analizado la presión del PNV a Sánchez para que apoye a Bildu y no a Navarra Suma -PP, Cs y UPN- en la comunidad a cambio de su respaldo en la investidura. Por otro lado, Valls ha justificado su apoyo a Colau frente a Maragall, de ERC, en que no es bueno para España que la Alcaldía de Barcelona sea regida por un independentista. Por último, un fósforo ha lanzado un mensaje de esperanza a todos los enfermos de esclerosis múltiple.



En 'El Partidazo de COPE', hemos podido comprobar con Juanma Castaño y todo su equipo los precios de hoteles y habitaciones en viviendas privadas se han disparado este fin de semana en Madrid por la celebración de la final de la Champions League que enfrentará a Liverpool y Tottenham en el Wanda Metropolitano. 'El Partidazo de COPE' ha podido demostrar que se están ofertando habitaciones por más de mil euros una sola noche. Cumplir el sueño de vivir una final de fútbol en directo a veces es caro, pero también puede ser barato. Increíblemente barato.



Es el caso de Roberto, un fiel oyente de 'El Partidazo de COPE'. Al hilo de los desorbitados precios en la capital española ha contado que su viaje de Madrid a Sevilla para disfrutar en directo de la final de la Copa del Rey le salió por sólo 3,86 euros. ¿Cómo es posible? Él mismo lo ha contado. "Los billetes del AVE me tocaron por sorteo y tuve también la suerte de que ganar las entradas para el partido a través de un concurso", ha contado. Él llegó a Sevilla al mediodía y dio un paseo por la capital hispalense. "Y como por la tarde hacía calor, me quedé en el hotel en el que tenía que recoger las entradas. Al lado de la piscina y bajo el aire acondicionado. No pedí nada para consumir", ha contado.

En 'Mediodía COPE' ha relatado la triste historia de Sebastián un anciano de 90 años que se ha visto obligado a abandonar su casa en Carabanchel por el acoso y amenazas de unos okupas. Le amenazaban, le perseguían y le insultaban. Ahora 40 años después, tendrá que dejar su hogar y todos los recuerdos que guarda en él.



En 'La Tarde', hemos hablado de 'The Walking Dead', para quien no lo sepa, es la serie de televisión basada en el cómic de Robert Kirkman. La trama gira en torno a un oficial de policía que, tras despertar de un coma, se encuentra con una civilización dominada por zombis, vaya, una epidemia y hasta ahí podemos decir.



Hacemos referencia a esta serie, porque su argumento ha servido a Anabel Fortes, investigadora de la Universidad de Valencia para explicar cómo se comportaría una epidemia zombi si ocurriese de verdad utilizando modelos estadísticos y matemáticos y a dónde habría que huir si nos atacaran. Fortes ha estado en 'La Tarde' de COPE para contar más detalles sobre este curioso estudio.