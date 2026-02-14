14 FEB 2026 | Poligramas
Esta semana Poli Rincón ha visto la serie 'Unfamiliar' ¿Le habrá gustado? ¿Cuántos 'hipólitos' le dará?
Redacción Deportes
Publicado el
1 min lectura4:39 min escucha
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Este es el ganador del Benidorm Fest 2026 según la inteligencia artificial: «Es una canción redonda»
Doce propuestas han convencido a público y jurado, aunque la IA destaca una por encima del resto