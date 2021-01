Las imágenes desde dentro del edificio que explotó en Madrid, entre lo más visto de la semana

Las imágenes del edificio de la calle Toledo de Madrid siguen sobrecogiéndonos y son muchos vídeos los que están circulando en redes sociales que muestran el estado del edificio. Uno de ellos es el que ha grabado un sacerdote que había quedado atrapado en el inmueble poco después de la explosión.

Esta mañana bromeábamos, y que Dios me perdone, con la gente que diga: "Oiga, a mí no es que me haya mirado un tuerto, es que de verdad soy el Santo Job". Imagínese a alguien que haya pasado el coronavirus, que se haya quedado en el paro o que esté en el ERTE y que no se lo pagan, que se le hayan congelado las tuberías de casa con la nevada, que no ha podido salir porque está bloqueado o que cuando haya salido se ha dado un jardazo y se ha roto un hueso. Pues seguramente encontramos a alguien porque con la racha que llevamos... Lleven cuidado, lleven ustedes un paraguas, aunque no nieve ni llueva porque hace de tercera pata. Está muy peligroso.

Entre la nieve, el hielo y la covid... la verdad es que uno abre los medios y lo primero que encuentra es la repugnante cara del asesino Troitiño. El titular, la Justicia lo pone en libertad por razones humanitarias. Con toda la legalidad, pero con todo el vómito vamos a hablar un minuto del tal Troitiño.

Se ha subrayado mucho que el Gobierno está facilitando la permanencia de los 'okupas' en las casas en la medida en que determina que si el 'okupa' no agrede a personas o no utiliza la violencia física contra ellas, si solamente da la patada en la puerta y 'okupa' la casa, evidentemente podrá acogerse a los beneficios que por cuestiones sociales le permitan seguir en esa casa al menos hasta que acabe el decreto del estado de alarma de mayo. Pero hay un segundo aspecto que también es preocupante, que es la definición del 'gran tenedor'.

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y de El Partidazo de COPE, está a favor de una renovación de Zidane en cuanto el francés se recupere del coronavirus.