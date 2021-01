Herrera: "El ministro candidato está de comentarista de la pandemia, como si no tuviera responsabilidad"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

A ver, noticias así "por cima", de momento, hace menos frío que ayer, lo que pasa que tenemos por delante otra jornada de frío. ¿Ha pasado "lo pedor"? Puede que sí, pero las temperaturas son algo más bajas. Hay avisos por frío en 12 comunidades y dos de ellas, Aragón y Castilla-La Mancha, están en alerta roja. El podio de ayer lo ocupan dos localidades de Teruel y una de Guadalajara. En Bello, en la provincia de Teruel, -25,4º C, pero es que -25,2ºC en Molina de Aragón, -23ºC en Santa Eulalia del Campo, en Teruel. A ver, jersey de cuello "arto" y una bufandita tal vez porque hoy seguramente no será igual, pero seguirá haciendo fresco.

Esta mañana bromeábamos, y que Dios me perdone, con la gente que diga: "Oiga, a mí no es que me haya mirado un tuerto, es que de verdad soy el Santo Job". Imagínese a alguien que haya pasado el coronavirus, que se haya quedado en el paro o que esté en el ERTE y que no se lo pagan, que se le hayan congelado las tuberías de casa con la nevada, que no ha podido salir porque está bloqueado o que cuando haya salido se ha dado un jardazo y se ha roto un hueso. Pues seguramente encontramos a alguien porque con la racha que llevamos... Lleven cuidado, lleven ustedes un paraguas, aunque no nieve ni llueva porque hace de tercera pata. Está muy peligroso.

Las urgencias de Traumatología en buena parte de la España nevada y helada están hasta arriba. Solo en Madrid llevan dos mil fracturas de hueso, que ya es decir. Va a venir Godzilla a pisotearnos, que es lo que nos queda. Tengan mucho cuidado, nos lo contaba Juan Carlos Rubio, jefe de Traumatología del Hospital La Paz de Madrid. Está perplejo de la cantidad de gente que está acudiendo a Urgencias. Bueno, en fin, anden ustedes con cuidado en la España en la que ha nevado y ahora ha helado y seguirá helada durante unos días porque hasta el fin de semana, y eso contando con el sol, no se va a derretir todo lo que hay por ahí.

LA TERCERA OLA SE DISPARA TRAS LA NAVIDAD

Pero esto no nos debe olvidar el asunto de la pandemia, que está literalnente desbocada. 25 mil nuevos contagios, 408 muertos, 454 infectados por cada 100 mil habitantes. ¿Este es el pico de la tercera ola? Dicen los expertos que todavía puede subir más. Vuelve a los peores momentos de la pandemia. El contagio se ha multiplcado casi por tres en varias comunidades en dos semanas. España está sufriendo algo parecido a lo de los EE.UU. después del día de Acción de Gracias.

En Navidad se tomaron restricciones, con lo cual algunos ahora se preguntan si había que haber tomado todavía más. Ahora el Ministerio de Sanidad lo que hace es de comentarias porque el ministro candidato está de comentarista de la pandemia, de heraldo del Apocalipsis. Anuncia semanas muy duras y es lo único que dice, nada más, como si no tuviera ninguna responsabilidad al respecto. Lo dice un Gobierno que aprobó el estado de alarma más prolongado de Europa hasta mayo. Pues ahí está de comentarista.

Ahora, viendo el panorama, hay que preguntarse... La responsabilidad individual es mucha. Esto de culpa a las autoridades está muy bien y es muy cómodo y qué malos son y qué mal organizado lo tienen todo. Oiga, miren, las autoridades tendrán sus culpas, podrían haber hecho más. De acuerdo. Pero no será que no avisaron que esto era previsible. Pero la responsabilidad individual de cada uno de nosotros tiene mucho que ver en que, efectivamente, esta tercera ola esté como está. ¿Y cómo está? Ocupando las UCI de los coronavirus, que tienen postradas a 2651 personas. En España hay 16 mil pacientes ingresados por covid y pueden ser más, asi que, ¿cuál es la única solución que tenemos?

Se toman nuevas restricciones. Galicia decide hoy si acepta el consejo de expertos y cierra la hostelería a las 18:00 horas, Castilla y León ha pedido a la gente confinamiento voluntario. Y entretanto , pues la vacunación sigue siendo la nota de esperanza a corto y medio plazo, pero la vacunación va como el caballo del malo. ¿Tenemos puntos suficientes? Centros de día, 13 mil en toda España; gente, también. Lo que pasa que no llegan suficientes vacunas. Y las que llegas se dosifican mucho para que no te quedes sin una segunda dosis que ponerle a los que le has puesto la primera.

Ahora llega ya la vacuna de Moderna, dentro de poco la Unión Europea va a aprobar la de AstraZeneca, la de Oxford, y esta plantea bastantes menos problemas logísticos. Llegará y esperemos que esto sirva para darle velocidad de crucero a la único que junto con el confinamiento puede parar esta racha. Y el confinamiento no se contempla. La señora Merkel ha dicho que ella sí lo contempla en Alemania. No se extrañen si una mañana se levanta y decide que todos en casa, que ya veríamos si eso fuera a llevar a algún sitio.

LIBERAN AL SANGUINARIO ETARRA TROITIÑO

Bueno, y la Audiencia Nacional ha decidido conceder la libertad al etarra Antonio Troitiño por razones humanitarias y de dignidad. ¿Quién es Antonio Troitiño? Pues un asesino múltiple, un asesino de una crueldad, como su hermano Domingo, fuera de toda duda y perfectamente contrastada. Antonio Troitiño fue, por ejemplo, el responsable del atentado de la Plaza de la República Dominicana de Madrid en la que asesinaron a 12 guardias civiles, 43 heridos, 17 ciudadanos afectados, la plaza por los aires... Los que tienen memoria se acuerdan de todo ello.

Este nació en Palencia y, como les digo, tiene hermano y, además, un sobrino que también pertenecía a ETA. Ahora está muy enfadado con la ETA, pero no crean ustedes que Troitiño ha pedido perdón o se ha arrepentido de sus asesinatos. No, lo que hizo, lo hizo y está hecho.

¿Qué ha pasado? Trotiño estuvo 22 años en la cárcel. Como consecuencia de aquel vodevil de la Doctrina Parot que puso a tanto criminal en la calle, Antonio Troitiño fue equivocadamente puesto en la calle. Cuando le quisieron echar el guante se había ido a Reino Unido. En el Reino Unido hubo que buscarle y ha costado Dios y ayuda que lo envíe y lo ha enviado otra vez a la cárcel. Se ha pasado en total 24 años en la cárcel y, además, en primer grado.

Ahora, al parecer, sufre un tumor incurable. No está en fase terminal, pero su liberación se va a producir en breve, salvo que la Fiscalía recurra el auto, que parece improbable. La decisión es perfectamente legal, también es arbitraria. Podría haberse rechazado y sería igual de legal. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, pues si ha de morir, y efectivamente es cierto que ha de morir, la humanidad de la democracia hace posible que este asesino inhumano muera en su casa. Si es para morir, no para estar tres años por ahí como Bolinaga en aquella acción que todavía avergüenza a la política y a la justicia española, solo si es para morir.