Tomás Guasch: "El Madrid está en un buen lío, necesita medidas urgentes; la primera, renovar a Zidane"

En esta nueva entrega de Tiempo de Análisis, Tomás Guasch, comentarista de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego y además también comentarista en El Partidazo de COPE, habla de la situación del Real Madrid tras la eliminación en la Copa del Rey y él está a favor de la continuidad de Zinedine Zidane al frente de la nave blanca.

"Lectura interesante la de hoy. Observen. ‘Sa Llengua de Menorca’, la lengua de Menorca. ‘En defensa del menorquín, un tesoro filológico en peligro de extinción’. Del profesor Joan Pons. Que se hace una pregunta curiosa, verdad, ¿por qué en el Valle de Arán, con unos 10.000 habitantes, le pueden llamar aranés a su lengua y en las Baleares, con cerca de un 1.200.000 no le pueden llamar balear o menorquín en su caso, al catalán que allí hablan? Misterios. Como el Madrid, otro misterio, ya que estamos. Está metido en un buen hilo.

Bon ball tenim. Dirían en Mahón, Alayor, Ciutadella…Ferrerías…bon ball tenim, buen baile tenemos, buen lío tenemos, un lío gordo que exige yo creo unas medidas inmediatas. La primera que se me ocurre, urgente y en cuanto supere el coronavirus, mucha suerte y pa’lante, yo renovaría a Zidane. Al día siguiente. Este es mi capitán, este es el hombre, ahí está el currículo ¿verdad?, que tiene más derecho que ninguno a equivocarse en el Real Madrid y rehacerlo. Al día siguiente. El Real Madrid, no un equipo de pueblo. ¿Qué supone todo eso? Fortaleza de club. Este va a ser el hombre, y vamos a ponernos, ni acabó la temporada, ni el mundo se acaba, espero en este 2021. ¿Zidanista? Sí, como toda persona honesta. Renovación, en cuanto se cure. Sigo. Me voy a Menorca, bueno, ojalá".

El Real Madrid mantiene a Zidane como entrenadorEFE

El Real Madrid ha informado este viernes, tras la sesión de entrenamiento, que su entrenador Zinedine Zidane ha dado positivo por coronavirus. El francés no ha podido dirigir la sesión de trabajo ni dar la rueda de prensa posterior, que fue a cargo de su ayudante David Bettoni.

La derrota del Real Madrid ante el Alcoyano en Copa del Rey ha dejado un claro señalado: Zinedine Zidane. Al menos por la afición porque, según ha informado este jueves Melchor Ruiz, el Real Madrid no tiene intención de cesar al francés de su puesto como entrenador. Hay enfado y malestar en el club con la irregularidad y la imagen que ha dado el equipo pero consideran que esa decisión hay que tomarla a finales de temporada.

