El vídeo desde dentro del edificio que ha explotado en Madrid: "No sé si me van a poder rescatar"

Las imágenes del edificio de la calle Toledo de Madrid siguen sobrecogiéndonos y son muchos vídeos los que están circulando en redes sociales que muestran el estado del edificio. Uno de ellos es el que ha grabado un sacerdote que había quedado atrapado en el inmueble poco después de la explosión.

Muebles destrozados, techos agrietados y escombros que cubren el suelo que impiden la salida del sacerdote. "Acaba de explotar nuestra casa", relata el cura, que vivía allí. "Estoy atrapado en el quinto piso. Hay un incendio, no puedo bajar", continúa relatando. "No sé si me van a poder rescatar. Ha estallado nuestra casa", finaliza.

Vídeo

Los posibles motivos de la explosión

Al parecer, la caldera de gas del edificio de la calle Toledo llevaba días funcionando mal, pero por las nevadas del temporal Filomena tuvo que demorarse su arreglo. El inmueble pertenece a la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, ubicado en la calle Toledo, 98, según asegura la Archidiócesis de Madrid en una nota de prensa. El edificio anexo al templo, en el que se ubican dos pisos de los sacerdotes, varios locales parroquiales y de Cáritas, ha quedado destrozado.

La Archidiócesis de Madrid ha confirmado que el electricista que estaba revisando la caldera del edificio explosionado, David Santos, ha fallecido. De 35 años de edad, tenía cuatro hijos y pertenecía a una asociación perteneciente a la Iglesia Católica.

La propia parroquia ha informado a través de Twitter que uno de los sacerdotes que residen en el edificio, Rubén Pérez, se encuentra en estado grave. Se trata del cura que tuvo que ser trasladado al Hospital de La Paz para ser atendido. Por su parte una de las tres víctimas mortales están aún pendientes de identificación, mientras que una mujer de 85 años y David Santos, que se encontraba revisando una de las calderas del edificio junto al sacerdote herido de gravedad, han fallecido.