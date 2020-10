Herrera, sobre la consecuencia de la pandemia de la que nadie habla, entre lo más leído de esta semana

Vídeo

Miren, nos pasamos el día criticando a los responsables políticos que, de acuerdo, no son los más listos, pero es que nosotros tampoco. Y no todo es responsabilidad de aquellos que marcan las normas por las que nos tenemos que guiar. Efectivamente, el Gobierno central ha cometido errores de bulto, algunas comunidades también han demostrado que no han sido capaces de aprender de la experiencia de primavera, pero, oiga, hay demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando nada.

Audio

A todo trapo en Doñana a costa del erario público. Pedro Sánchez invitó a varios amigos suyos en agosto de 2019 a veranear en el Palacio de las Marismillas, la residencia de verano de los presidentes del Gobierno ubicada en Doñana (Huelva). Según una información publicada este miércoles en ABC, los invitados eran amigos de toda la vida del presidente, que acudieron junto a sus parejas y sus hijos. Durante sus días de descanso y placer en Doñana, todos los invitados disfrutaron de las comodidades de la residencia a costa de los fondos públicos.

La científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha vuelto a ser protagonista este miércoles después de que se haya vuelto a pronunciar sobre la pandemia. Aunque sus declaraciones no siempre son positivas, durante una charla que ha impartido sí que ha querido lanzar un mensaje positivo sobre la covid-19 y ha querido, asimismo, explicar cómo va a acabar la pandemia.

En el programa matinal de TVE se ha producido esta mañana un debate entre la presentadora y una jueza. La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura denunciaba en el ente público lo siguiente: “La Constitución es muy clara. El estado de alarma dura 15 días y es preciso que se vaya renovando con la autorización del Congreso. El estado de excepción tiene 30 días... y estamos diciendo que vamos a fijar un plazo de 8 semanas, 4 meses como ofrecía el presidente… ¿O los seis meses oficiales?”

Vídeo

Jürgen B. Donges, economista alemán y profesor emérito de economía política en la Universidad de Colonia, analiza en 'TRECE Al Día' la visión alemana de nuestro país y cómo la pandemia ha afectado a la reputación de la “marca España”. El economista alemán declara que: "Vemos que en España hay una confusión generalizada, cada uno va por su camino, no hay unidad de criterio y, sobre todo, no hay un liderazgo de verdad".