Margarita del Val lanza este mensaje positivo y anticipa cómo acabará la pandemia

La científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha vuelto a ser protagonista este miércoles después de que se haya vuelto a pronunciar sobre la pandemia. Aunque sus declaraciones no siempre son positivas, durante una charla que ha impartido sí que ha querido lanzar un mensaje positivo sobre la covid-19 y ha querido, asimismo, explicar cómo va a acabar la pandemia.

Margarita del Val es en la actualidad una de las voces más reconocidas dentro del campo de la virología, y en gran parte de las ocasiones ha sido dura con las medidas aplicadas por parte del Gobierno. También ha sido una de las científicas que mayores recomendaciones y consejos ha dado a la población, a quien ha pedido que se autoconfinen si tienen casos positivos cercanos y ha advertido que estas navidades no serán como las habituales. Aun así, ha explicado que nunca ha emitido ninguna recomendación al Ejecutivo porque nunca se la han pedido.

En esta ocasión la científica ha revelado que la crisis generada por la pandemia, aunque estemos en plena segunda oleada, “va a pasar”. "Esto es como los exámenes de mayo o de junio: lo pasas fatal, pero se acaban. Es como un embarazo, que te encuentras muy mal pero el embarazo acaba. Esto se va a acabar, este partido se va a acabar”, ha explicado en una conferencia telemática que ha dado en la Fundación Pablo VI.

El final de la pandemia

Según ha relatado a los presentes, el final de la pandemia llegará cuando la gran parte de la sociedad española sea inmune. "Va a acabar siendo toda la población inmune, sea de forma natural o sea con una vacuna, pero esto pasará”, ha explicado la viróloga. En este sentido, también ha querido dejar claro que gracias a este virus vamos a aprender muchas cosas: “A lo mejor la digitalización, a lo mejor el frenar las desigualdades...”, un discurso, no en vano, que no podemos aplicar en todos los casos. “Habrá cosas que sacaremos buenas de esto, pero sobre todo esto no es para siempre, es para bastante tiempo, pero va a acabar”, ha querido dejar claro.

Sobre el efecto de la vacuna, del Val ha sido reticente y aunque ha querido dejar claro que la vacuna será previsiblemente estable, su efecto van a tardar meses en llegar. “Incluso aunque tuviéramos suficientes dosis para todo el mundo y se empezara ya, tardaríamos meses”, ha explicado en la conferencia.

También te puede interesar

Margarita del Val responde sin tapujos a la pregunta que se hace toda España: ¿volverán a confinarnos en casa?

La predicción de Margarita del Val sobre estas navidades que puede marcar los planes de muchos españoles