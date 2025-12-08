El detalle de Isaac Fouto sobre el arbitraje de Quintero González en el Real Madrid-Celta: "El Madrid debió terminar con ocho"

Más allá de la derrota del Real Madrid por 0-2 frente al Celta, una de las cuestiones que se puso encima de la mesa de 'El Tertulión' de Tiempo de Juego tuvo que ver con si el arbitraje de Quintero González influyó o no sobre el resultado del partido.

Teniendo en cuenta que el colegiado expulsó, en la segunda parte, a Fran García y a Carreras, ambos por doble amarilla, había motivos de sobra para llevar adelante el debate.

El partido terminó en tal punto de tensión por parte del Real Madrid, que, tal como indicó Paco González en El Tertulión, "el árbitro terminó muy mal, y permitió que Rodrygo le gritara a tres centímetros de su cara", por lo que el delantero brasileño vio tan solo la tarjeta amarilla.

Isaac Fouto considera que, en dicha acción, Quintero González perdona la expulsión a Rodrygo: "Por eso digo que el Real Madrid debería haber terminado con ocho".

Por todo ello, otros periodistas, como Manolo Lama, defendieron que el Real Madrid no perdió por el arbitraje: "Todos estamos de acuerdo con que el Real Madrid no ha estado bien y con que no ha perdido por el árbitro".

Fouto defendió que, pese al error con Rodrygo, "el árbitro ha estado valiente y perfecto. Hoy, un jugador del Real Madrid se ha ido a la calle por eso que algunos decís de que los árbitros les consienten ciertas cosas a los jugadores del Madrid".

EL ACTA DEL PARTIDO

Según el acta del Real Madrid-Celta, los motivos de las expulsiones en el Real Madrid fueron las siguientes:

- "En el minuto 64, el jugador (20) García Torres, Francisco José fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla"

- "En el minuto 90, el jugador (18) Fernández Carreras, Álvaro fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona en los siguientes términos: "Eres malísimo"".

- "En el minuto 90, el jugador (9) Moreira De Sousa, Endrick Felipe fue expulsado por el siguiente motivo: Por levantarse del banquillo, saliendo del área técnica, dirigiéndose hacia el cuarto árbitro a voz en grito, teniendo que ser sujetado por miembros del cuerpo técnico".

Además, Alejandro Quintero González añadió que "una vez finalizado el encuentro, y encontrándonos en el túnel de vestuario, identifico al jugador D. Daniel Carvajal Ramos, sin atuendo deportivo y vistiendo ropa de calle, el cuál se dirige hacia mi persona en los siguientes términos: ``El nivel que dais y llorando luego en rueda de prensa´´", tal como precisó en el apartado 'otras observaciones'.