Herrera: "Por culpa de la pandemia, entre un 20 y un 25% de los tumores no se ha diagnosticado a tiempo"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Bueno, damas y caballeros, es lunes con todo lo que un lunes comporta, que es renovación del espíritu, ganas de comerse el mundo, de salir a la calle, de abroncar a la fatalidad, de luchar por el bien común. Todas estas cosas muy de opereta, pero es lunes, oiga, un lunes que hay que aprovechar porque al mes de octubre le queda poco. Le queda un tercio y ya nos enfrentamos a los dos últimos antes de llegar a Navidad y que acabe este 2020 y le tengo que preguntar: ¿Usted cómo cree que vamos a llegar a Navidad? ¿Usted cómo cree que en Navidad vamos a vivir esos días en los que de aquí para allá, a casa de este o del otro, el otro viene a vernos, unos regalos, una zambomba o una festividad, un salir a la calle, una cabalgata, un belén viviente? ¿Usted cómo cree que vamos a llegar con esta progresión de casos que estamos viviendo del covid, con algunos lugares de España, particularmente Barcelona, Salamanca, Granada, Madrid, donde ciertamente la combinación mortal de progreso del virus y de encogimiento de la economía están pintando cada día un programa más sombrío. Usted me pedirá, a lo mejor, que no sea cenizo, no se trata especialmente de ser cenizo, de lo que se trata es de no ponerse una venda en los ojos.

Miren, nos pasamos el día criticando a los responsables políticos que, de acuerdo, no son los más listos, pero es que nosotros tampoco. Y no todo es responsabilidad de aquellos que marcan las normas por las que nos tenemos que guiar. Efectivamente, el Gobierno central ha cometido errores de bulto, algunas comunidades también han demostrado que no han sido capaces de aprender de la experiencia de primavera, pero, oiga, hay demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando nada. Absolutamente nada. Ahora queremos una reducción de horarios en la hosteleria, en otros lugares se ha cerrado la hostelería como si fuera culpable de algo cuando dentro de los bares y de los restaurantes es donde puede tener más seguridad, y luego se montan fiestas ilegales, se montan botellones. De qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que se salta la distancia y el uso de mascarilla.

Bueno, solo en la noche del sábado la Guardia Urbana en Barcelona tuvo que desalojar a 570 personas de un botellón. 570 personas. Unos pegando saltos, otros dándose abrazos... La mascarilla se la ponían en el culo y a lo mejor no todos. Oiga, ¿qué hacemos? A lo mejor va a haber que elegir porque cada día son más los que de forma soterrada comienzan a manejar el argumento del confinamiento de nuevo. Confinamiento de nuevo con los días de Navidad. Dicen solamente a lo mejor 20, 21 días, 30, 41... Oiga, un confinamiento se carga definitivamente ya lo poco que queda de pie de este país. Todavía queda mucho, pero se lo carga. Ahora bien, si usted tuviera que elegir sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué eligiría: el confinamiento o el toque de queda? Porque viendo el modelo de París, los parisinos no están encerrados en su ciudad, pero tienen un toque de queda que sí ha sido efectivo para que a partir de las 10 no haya nadie en la calle o haya los que tengan que haber porque no haya más remedio. Pero hasta incluso en ese modelo, la responsabilidad individual es fundamental porque si la gente acude a un domicilio particular antes del toque de queda y ya no se va montando jolgorio, pues estamos en las mismas.

POLÉMICA RENOVACIÓN DEL CGPJ

Indudablemente solo con las normas que dicten los máximos responsables de la política, sean más competentes o menos, no se sale de esto que, además, luego tiene muchas consecuencias. Miren, por ejemplo, hoy es el día del cáncer de mama. ¿Saben qué está pasando por culpa de la pandemia? Que este año entre un 20 y un 25% de los tumores no se han diagnosticado a tiempo y están dando la cara ahora. ¿Por qué? Porque en marzo y mayo y abril no hubo un cribado de cáncer de mama, pero tampoco de colon. Ya no es que la gente se ponga mala de covid, estén los hospitales saturados y hayan muerto 60 mil personas, es que estamos saturando el sistema sanitario para otras patologías muy graves.

Luego ya si quieren hablamos de si se está estudiando o no alargar el estado de alarma en Madrid. Parece que no hay alternativa legal, con lo cual, duraría solamente una semana más. Una semana en la que tendremos muchas cosas de las que hablar. Del Poder Judicial, desde luego. Desde que Europa le tiró de las orejas por el intento de asalto al Poder Judicial, Sánchez ha emitido dos mensajes contradictorios a la vez. A horas impares dice que va a negociar la reforma y a horas pares dice que mantiene la disposición de salirse con la suya al abordaje. El PP ha presentado una propuesta para la renovación del CGPJ, pero el papel de la propuesta de negociación lo van a utiliar, en el caso de destino más honroso, de servilleta para quitarse la grasa del desayuno. Y olvídense de lo demás.

LA MOCIÓN DE VOX Y LA POSICIÓN DEL PP

En lo que estamos, fíjense, hay otras cosas esta semana y ahora se las cuento, pero además de echarle un vistazo a la responsablidad que tenemos, a las consecuencias económicas, las empresas que están suspendiendo pagos de la gente que se está quedando sin trabajo, hay reflexiones que debería hacer. ¿Saben ustedes cuántas personas de las que han fallecido han fallecido sin que nadie reclame sus cuerpos? 60 personas. Oiga, 60 personas que murieron solos, sin nadie y cuya muerte no ha llegado a nadie. Nadie ha sabido que han muerto porque a lo mejor nadie sabía que vivían y ahí están los cuerpos sin que nadie los haya reclamado. Es duro, eh.

Y esta semana, la moción que anunciaron en julio el partido Vox tendrá lugar entre el miércoles y el jueves. Y aquí las lecturas de hoy son lecturas que ya se hacían en verano. Primero, es legítimo presentar esta moción de censura porque con este Gobierno vamos a la ruina directamente. Segundo, la moción no va a salir. Va a ser más una moción de confianza que va a ganar Sánchez. Ahora, eso sí, le va a suponer a Vox un crecimiento a costa de lo bien o lo mal que lo haga en esa moción de censura y, sobre todo, como consecuencia del aprieto en el que coloca al PP. El PP, dicen algunos, tiene que aprovechar esta moción de censura para enseñar lo que le diferencia de Vox. De Vox nos diferencian cosas, que son estas, las otras, lo cual no quiere decir que en el futuro no nos podamos entender. Ahora que a la dirección del PP la meten en un callejón de difícil salida: ¿voto que sí? ¿Voto que no? ¿Me abstengo? Es efectivamente sin comerlo ni beberlo uno de los perjudicados por esta moción de censura que beneficiará indudablemente a Vox, pero también a Sánchez, que está entusiasmado por esa moción.