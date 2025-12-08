Marc Vidal, analista económico: "Alguien que cobra 800 euros en prestaciones por desempleo, si acepta un trabajo por 1.000, pierde la ayuda y paga 250 en cotizaciones; pierde por trabajar"

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha lanzado una seria advertencia sobre el subsidio por desempleo para mayores de 52 años en España, tal como se desprende de su último informe sobre el país. El analista económico Marc Vidal ha analizado esta cuestión este martes en el programa 'Herrera en COPE', donde ha afirmado que el diseño de esta prestación provoca que, en la práctica, "a muchos beneficiarios no les compensa volver a trabajar" si el empleo que se les ofrece parte del salario mínimo interprofesional.

La 'trampa' de la cotización

A primera vista, un subsidio de 480 euros mensuales parece menos atractivo que un salario mínimo de 1.134 euros. Sin embargo, Vidal, en su sección 'Salida de emergencia', ha explicado que la ayuda introduce un efecto perverso que desincentiva la vuelta al mercado laboral. La clave está en que el subsidio incluye una cotización equivalente al 125 % de la base mínima, lo que significa que el Estado cotiza por la persona desempleada como si esta ganara 1.726 euros.

Por este motivo, en el momento en que un mayor de 52 años acepta un empleo, pierde automáticamente esa cotización 'premium' y, además, debe empezar a hacer frente al pago de impuestos y contribuciones sociales. La consecuencia directa es que el beneficio neto de trabajar puede llegar a ser nulo o incluso negativo, según ha señalado el propio analista.

Tipos efectivos de más del 100%

Este fenómeno se conoce técnicamente como 'participation tax rate' e implica que el esfuerzo de reincorporarse al mercado laboral equivale a enfrentarse a tipos impositivos efectivos superiores al 100 %. Vidal lo ha ilustrado con un ejemplo práctico: "alguien que cobra 800 euros al mes en prestaciones estando desempleado, si le ofrecen un trabajo por 1000 euros, al aceptar, pierde los 800 de las ayudas, además debe pagar 250 en impuestos y cotizaciones". El resultado final es que a esa persona le quedan 200 o 300 euros menos que cuando no trabajaba.

Un país "roto" social y económicamente

El analista económico también ha recordado que el Gobierno intentó corregir este problema mediante un 'complemento de apoyo al empleo'. No obstante, la medida no se pudo implementar como recomendaba la OCDE por "las presiones de una parte del ejecutivo". Para Vidal, esta situación abona al país a la cultura del subsidio, una deriva que ha calificado de muy peligrosa: "un país donde cada vez es más rentable no trabajar (...) es un país roto en lo social y especialmente en lo económico".

Finalmente, el director del programa, Carlos Herrera, ha apostillado que esta dependencia de "la paguita" y la dependencia del Estado convierten a los ciudadanos en más manejables.