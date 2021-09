Herrera explica la traición que sufrirá Puigdemont, entre lo más leído de este lunes

Vídeo





El relevo de Angela Merkel en Alemania, los paseítos de Puigdemont por Cerdeña y los macrobotellotes del fin de semana entre los temas de la editorial de este lunes.





Cualquier persona que use gafas, ya sea para la vista o para proteger los ojos del sol, sabe lo caras que pueden salir, tanto la montura como los cristales. Por ello, no podemos evitar sentir un pequeño pinchazo en la cartera cada vez que vemos que, en un descuido, los cristales han sufrido un pequeño percance en forma de arañazo que, no sólo se nota a simple vista, sino que puede dificultar la visión de la persona que las usa, más incluso si por problemas de miopía o astigmatismo debe usarlas en todo momento.





Ni el Partido Socialdemócrata (SPD), el más votado en los comicios alemanes con el 25,7%, ni la conservadora CDU/CSU de Armin Laschet, con el 24,1%, podrá gobernar si no cuenta con el apoyo de los liberales del FDP y de Los Verdes, partidos menores, con un 11,5% y un 14,8% respectivamente, pero que van a partir el bacalao de la nueva normalidad política alemana, en la que los grandes partidos no son capaces ya de reunir mayorías en torno a una sola sigla.

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.





Este sábado Telecinco emitía el 'Deluxe' presentado por Jorge Javier Vázquez. El espacio contaba la última hora de lo ocurrido en la casa de 'Secret Story', entrevistaba a Chimo Bayo y Belén Esteban aprovechaba el programa para explicar el accidente que ha vivido en las últimas horas y las consecuencias que le ha acarreado.