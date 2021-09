Belén Esteban se harta y abandona 'Sálvame' en pleno directo: "¿Es lo que querías?"

Kiko Jiménez ha vuelto a acaparar gran parte del protagonismo de 'Sálvame',aunque, esta vez, lo ha logrado gracias a un titular que dio sobre Belén Esteban. Como consecuencia, este miércoles, el plató se inundó de tensión y terminó con el abandono de la colaboradora. Después de protagonizar una gran discusión, Esteban se mostró muy alterada por las palabras que su compañero pronunció desde la sala VIP de Telecinco y decidió dejar su asiento.

Este enfrentamiento se ha dado por la exclusiva que Sofía Suescun y Jiménez han dado en 'Lecturas'. En la publicación, se pueden leer las advertencias que la pareja hace a La Princesa del pueblo, destacando el siguiente titular: "Sabemos muchas cosas de Belén Esteban y su marido". Esto ha hecho estallar a la tertuliana, quien no se ha cortado a la hora de cargar contra Jiménez.

"Gracias forever porque gracias a vosotros toda España sabe que mi matrimonio no vale para nada, gracias Kiko por abrir los ojos a toda España, forever ¡Viva tu público y viva tú!", decía Esteban muy irónica, nada más sacar el tema en el programa de Telecinco. Sin embargo, con el paso de las horas, la colaboradora perdió el humor y el enfado se apoderó de ella por los constantes ataques del tertuliano.

"Si yo hago alusión a ti entiende que no tienes vocabulario y que yo lo critique, encájalo con deportividad", le decía el colaborador, metiéndose directamente con ella tras acusarla de llevar 30 años ganándose la vida solo por hablar de los demás. "Llevo 21, tú te lo has llevado con un titular sobre mí", le replicaba ella, asegurando que el tertuliano ha logrado volver a hacerse un hueco en Telecinco al hablar de ella.









"Si hoy tienes brillo es gracias a mí", reaccionaba Jiménez, haciendo alusión a que Esteban vuelve a tener protagonismo por su exclusiva. Estas palabras fueron las que hicieron estallar a Esteban, quien no pudo evitar saltar: "¡Qué pena es no tener trabajo y venir solo un día a la semana!".

"¿Esto es lo que querías?"

"¿Tú qué tenías con 29 años? ¿Ir a las plazas de toros? ¿Te gustaban los toros?", le recriminaba él, acusándole de llevar toda su vida hablando de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. "¿Y a ti las cárceles?", contraatacaba Esteban, haciendo referencia a cuando el colaborador pasó la noche entre rejas por enfrentarse a un policía que le negó la entrada a un local de Marbella.

"A mí las cárceles no me gustan", aseguraba él. "¿No, no? ¡Pues habla de eso!", le exigía la colaboradora, señalando que hablase de su vida y no de la del resto. "Si a ti te importa, tranquila, que yo hablo de eso", le contestaba Jiménez muy irónico. "Yo no soy como tú, yo no voy a vetar ningún tema de mi vida porque yo estoy muy orgulloso de mi vida y de mi madre, igual de mi padre no tanto", le reprochaba el tertuliano a su compañera.

En ese momento, Esteban, cansada de los ataques, decidió abandonar el plató. "¿Esto es lo que querías?", le reprochó la tertuliana al director del programa de Telecinco. "Será lo que tú quieras, lo que tu p.... quiera", continuaba Jiménez. "Yo lo que no he hecho nunca es dormir en un calabozo, lo que haya hecho o no es problema mío, pero sí te aseguro que en mi vida he ido de plaza en plaza", zanjaba La Princesa del pueblo, una vez se había calmado su compañero.

