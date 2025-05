Fernando Morientes explica por qué el problema del Real Madrid no es Carlo Ancelotti: "Ha salido a relucir al final"

Publicado el 12 may 2025, 12:06

El Barcelona-Real Madrid de este domingo ha sido un partidazo. Un duelo repleto de emoción, alternativas y goles que se ha decantado del lado azulgrana por 4-3. Una victoria que supone un paso de gigante para los de Hansi Flick, que se colocan, ahora, con 7 puntos de renta sobre sus rivales en la pelea por el título cuando quedan solo 9 en juego.

el brutal balance del barça ante el Real Madrid esta temporada

El de Montjuic era el cuarto Clásico de la temporada y se repitió la misma historia que en los tres anteriores. Victoria azulgrana. El Barça ganó 0-4 en el Bernabéu en la primera vuelta con dos goles de Lewandowski, otro de Raphinha y otro de Lamine Yamal. Se impuso por 2-5 en la final de la Supercopa de España en Arabia conquistando el primer título de la temporada. Levantó la Copa del Rey con un 3-2 en la prórroga en Sevilla y Koundé como héroe con su golazo en el 116 y este domingo triunfaba también por 4-3. El saldo es demoledor: Cuatro partidos, cuatro victorias 16 goles a favor y 7 en contra. Unos datos que dejan muy tocados al Real Madrid y a Carlo Ancelotti.

pancartas en Valdebebas

A la llegada de la expedición a Madrid algunos aficionados en las puertas de la Ciudad Deportiva de Valdebebas les han recriminado la derrota. Unos cuantos futbolistas han recibido improperios, ha habido algunos insultos y una pancarta con la leyenda "vergüenza" que los miembros de seguridad del club se habían encargado de retirar antes de que aparecieran por el lugar los jugadores blancos.

MARCA Pancarta con el mensaje 'Vergüenza' que esperaba a los jugadores del Real Madrid en Valdebebas.

La opinión de fernando Morientes

Fernando Morientes ha valorado el Clásico en Tiempo de Juego y ha dado su opinión al respecto: "Me he agarrado a la teoría de que el Barcelona había sufrido ante el Inter y el Real Madrid había aprendido de los errores y podía jugar como en la segunda parte de la final de la Copa del Rey. Nada más lejos de la realidad. El Barça en 15-20 minutos ha finiquitado la primera parte y aunque el Real Madrid ha podido empatar con eso no le daba para ganar LaLiga".

El exfutbolista blanco reprocha que se haya "ensalzado a algunos jugadores demasiado pronto cuando no hay un historial potente detrás de ellos". Y ha explicado su pensamiento: "Alguno ponía en duda a Mbappé y se ha convertido en el máximo goleador, pero defensivamente se puede reprochar y algunos futbolistas no han aportado ofensivamente lo que debían aportar", ha añadido un Morientes que sobre la pancarta de Valdebebas ha asegurado que "es más viejo que el hilo negro. Esos mismos que han escrito lo de vergüenza hace dos meses estaban bañándose en la Cibeles cuando el Real Madrid gana la Champions".

EFE Mbappé celebra el 0-2 del Real Madrid contra el Barcelona.

"Lo del entrenador hay que asumir el sentido común. Este equipo no lo ha diseñado el entrenador, este equipo tiene carencias de diseño de inicio y hemos hablado de la defensa. Cuando tú tienes que jugar con un centrocampista de central, aunque es verdad que ha habido muchas lesiones, cuando tienes que jugar con un futbolista de banda de lateral, cuando tienes que jugar con un suplente de otro lateral y con un chico que el año pasado estaba en Primera RFEF, que es el jugador, ahora mismo con más jerarquía de la defensa, algún error habrás cometido en el equipo. Y han salido a relucir al final de la temporada. Se acaba una era, empieza otra y habrá que evitar los mismos errores de otros Clásicos", ha finalizado en su análisis del Clásico el comentarista de COPE.

canales de whatsapp