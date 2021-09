¿Quién va a gobernar en Alemania? El puzle de la nueva coalición

Ni el Partido Socialdemócrata (SPD), el más votado en los comicios alemanes con el 25,7%, ni la conservadora CDU/CSU de Armin Laschet, con el 24,1%, podrá gobernar si no cuenta con el apoyo de los liberales del FDP y de Los Verdes, partidos menores, con un 11,5% y un 14,8% respectivamente, pero que van a partir el bacalao de la nueva normalidad política alemana, en la que los grandes partidos no son capaces ya de reunir mayorías en torno a una sola sigla.



Será necesario un tripartito y ese tripartito tendrá que conciliar los programas electorales de estas dos formaciones, que de entrada no podrían ser más dispares entre sí. El presidente de los liberales (FPD) Christian Lindner ha sugerido ya una reunión previa con Los Verdes, antes incluso de que ninguno de los grandes partidos de comienzo a las conversaciones de tanteo. Y aunque en principio parezca muy difícil que estas dos formaciones políticas lleguen a un acuerdo, hay que reconocer que llevan mucho tiempo trabajando en este acercamiento. Después de que Mierkel intentase conciliarlos en 2017 y de que el FDP se retirase airadamente de aquella negociación, los vicepresidentes Stephan Thomae (FDP) y Konstantin von Notz (Verdes) fundaron un grupo de discusión llamado "Lebensstern", por el nombre del bar donde se reunían regularmente alrededor de una docena de políticos de ambos partidos en el oeste de Berlín. Y han mantenido estas reuniones de vez en cuando desde 2018. “Nuestro grupo de discusión ha ayudadoa relajar la tensa relación entre las dos partes”, relata ahora Thomae, “identificamos claramente las diferencias en el contenido, pero también descubrimos algunas similitudes sorprendentes. En cualquier caso, hemos creado canales de comunicación y generado confianza. Esto puede ser un componente para poder evaluar mejor las expectativas mutuas actuales y los umbrales de dolor en las próximas negociaciones".

El ganador de las elecciones, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha llegado esta mañana a la sede del partido hablando claramente de una “coalición semáforo”, a la que pretende sumar el apoyo de verdes y liberales. “Los votantes hablaron ayer con mucha claridad sobre quién debería formar el próximo gobierno, han fortalecido a nuestros tres partidos y por eso este es el mandato visible que han formulado los ciudadanos de este país", ha dicho, señalando que los tres focos que prevé para las negociaciones son más respeto para profesiones aparentemente menores pero vitales para la sociedad, la modernización industrial del país y detener el cambio climático. “La CDU ya no debería estar en el gobierno", ha añadido, "sino pasar a la oposición", en referencia a la intención anunciada del conservador Armin Laschet de intentar formar un gobierno por su parte y a pesar de haber quedado en segundo lugar.

El verdadero problema de Laschet es que algunos en su partido piensan lo mismo. Anoche contó con el apoyo del presidente de Baviera y líder de la CSU bávara en esa aventura. Incluso la presencia de Merkel en el escenario de la fiesta electoral parecía respaldar sus intenciones, pero esta mañana, apenas ha comenzado la reunión de la directiva para valorar los datos y comenzar a fijar una estrategia, ha tenido lugar una gran bronca. El presidente de Sajonia. Michael Kretschmer, le ha dicho abiertamente que no ve en el resultado electoral un mandato para que la CDU forme gobierno. Ha llamado al partido a hacer un acto de contrición por unos resultados electorales en los que ha perdido un 9% de los votos a escala federal, ha permitido que la extrema derecha se consolide y quede como primera fuerza en territorios de los Bundesländer orientales, y ha asistido a la revitalización de un partido nacionalista en Baviera como Freie Wähhler. La CDU se ha deslizado por debajo de los 10 millones de segundos votos por primera vez desde la fundación de la República Federal y el empeño personal de LAschet de llegar a la Cancillería cueste lo que cueste está empezando a encontrar obstáculos en un partido que parece necesitar tiempo para recuperarse de la pérdida de Angela Merkel.