La clara advertencia de Karlos Arguiñano sobre un producto que viene de China: "Que lo sepamos"

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus consejos o trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre han gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Esta vez, Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente a las cámaras para lanzar una advertencia sobre un producto que viene de China.

Dabiz Muñoz: las críticas de Pedroche por DiverXO, su primera mujer y el negocio que casi le arruina Uno de sus grandes apoyos es su mujer, que no dudó en felicitarle por el último reconocimiento profesional obtenido Redacción DigitalMadrid 27 sep 2021 - 19:17

El pasado miércoles, el chef hizo una elaboración en la que el ajo era el protagonista, concretamente el ajo español. A raíz de esto, el presentador quiso dedicar unas palabras al producto y reivindicar su mejor calidad sobre el que viene de China. Dejando caer que, a la hora de comprarlo, debemos fijarnos en su procedencia.

Mientras que el conductor del espacio de Antena 3 elaboraba una receta de albóndigas, en la que el ajo tenía un papel principal, hizo una interrupción para hacer la siguiente reflexión: "Se lo he dicho a mi cuñado Josetxo, que tiene una frutería en Zarautz y vende muchos ajos. Le he dicho: oye, tengo unos ajos que categoría. Lo tienes que mirar, porque son de una calidad buenísima, y me da mucho gusto que haya ajos en España que podamos disfrutarlos de esta manera".









"Tenemos que mirar por lo nuestro"



Acto seguido, el cocinero ha hecho un comentario sobre la importancia del origen de los productos, concretamente de los ajos que venden en España. Esto se debe a que, tal y como ha explicado el chef, muchos ajos de los que se venden en nuestro país vienen de China, por lo que debemos tener en cuenta su procedencia a la hora de hacer la compra.

"Parece que viene mucho ajo de China. Yo no digo que no haya que vender ajos chinos, pero que sepamos, cuando estamos comprando, que estamos comprando ajos españoles, que son de una calidad extraordinaria. Nunca diré que no hay que comprar de aquí o allá, pero que primero tenemos que mirar por lo nuestro", zanjaba.