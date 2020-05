El Gobierno ha concedido beneficios penitenciarios a 9 presos de ETA durante el confinamiento y otras noticias

La crisis del coronavirus ha provocado un retraso o un colapso generalizado en muchas de las instituciones y procesos administrativos del Estado. La situación sanitaria ha afectado a ámbitos tan dispares como la Justicia, la apertura de museos públicos o incluso el fútbol. No obstante, la crisis no ha bloqueado una de las políticas llevadas a cabo por Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa: el acercamiento de presos de ETA a cárceles del norte de España, en particular vascas y navarras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado, acompañado del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska (i). EFE/Ballesteros

Cientos de manifestantes se han concentrado en la tarde de este lunes en Sevilla y Valencia para protestar por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus.

Cientos de personas portando banderas de España se han concentrado en la Alameda de Valencia para protestar contra el Gobierno y los planes de desescalada. EFE/ Manuel BruqueManuel Bruque

El Departamento de Salud de la Generalitat ha propuesto al Gobierno que la Ciudad Condal y su área metropolitana pasen a la fase 1 de la desescalada a partir del próximo lunes, 25 de mayo.

Susanna Sáez

España se enfrenta a un dilema en lo referente al turismo. Por un lado, está presente el miedo a un rebrote del coronavirus y a verse de nuevo en lo peor de la crisis sanitaria cuando las cifras de muertos comienzan a remitir con más fuerza. Por otro, el reto de comenzar a reflotar la economía este verano con un sector que aporta un 15% del PIB nacional.

EFE/EPA/MATTEO CORNER

El jugador del Barcelona, Ivan Rakitic, habló sobre su futuro este lunes en El Partidazo de COPE. El centrocampista azulgrana reconoce que lleva "dos o tres años en la misma situación", pero está "muy tranquilo". "No ha cambiado nada. No tengo necesidad de pensar de otra manera. Bartomeu no me ha llamado, a ver si escucha y me llama mañana. Sería bonito estar en contacto. Quiero pensar en el Barça, pero nunca me he cerrado a un gran cambio", remarca.