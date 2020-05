Rakitic, en El Partidazo de COPE: "Bartomeu no me ha dicho nada; a ver si escucha y me llama mañana"

AUDIO - ENTREVISTA A IVAN RAKITIC, EN EL PARTIDAZO DE COPE

Los jugadores de los equipos de Primera y Segunda división pueden entrenarse en grupos desde este lunes. El jugador del Barcelona, Ivan Rakitic, destaca en El Partidazo de COPE que el primer entrenamiento grupal "ha sido muy bonito y especial".



"Por fin ha llegado el día de sentirse futbolista. Hemos hecho trabajo en el campo siempre con las distancias de seguridad. Hemos entrenado muy bien, con intensidad alta", puntualiza.



"Más que miedo, respeto. Es todo nuevo. Hay que dar un poco de tiempo. Ya podemos utilizar el gimnasio, pero la ducha la hacemos en casa", declara Rakitic, en El Partidazo de COPE, después de entrenar en un grupo partido en dos junto a "Griezmann, De Jong, Arthur, Lenglet, Monchu, Semedo, Junior, Collado y Braithwaite".





Rakitic define su momento físico "bastante mejor" tras la vuelta a los entrenamientos. "He entrenado muy fuerte. Mis compañeros me dicen que tengo otro aspecto. He intentado trabajar mucho. Veo los datos de cada entrenamiento y estoy mucho mejor después de un verano largo de vacaciones".



El croata admite que quiere volver a competir, pero "no dependerá de una semana". "Lo más importante es tener claro cuando podemos empezar para que no haya sustos. Una semana no cambia demasiado".



En este sentido, el regreso de la Bundesliga "es una buena noticia, pero es extraño". "He hablado con varios excompañeros. Vamos a necesitar un poco de tiempo, pero me quedo con las cosas bonitas", puntualiza.



Sobre su futuro, el centrocampista azulgrana reconoce que lleva "dos o tres años en la misma situación", pero está "muy tranquilo". "No ha cambiado nada. No tengo necesidad de pensar de otra manera. Bartomeu no me ha llamado, a ver si escucha y me llama mañana. Sería bonito estar en contacto. Quiero pensar en el Barça, pero nunca me he cerrado a un gran cambio", remarca.





Rakitic no quiere ser moneda de cambio en el fichaje del argentino del Inter, Lautaro Martínez: "Siempre quiero tener a los mejores en mi equipo. Si tiene que venir, encantado. Yo no tengo nada que ver. Es importante jugar con un gran grupo".



Cuestionado por un posible interés del Sevilla, el jugador azulgrana aclara que "tarde o temprano iremos a vivir a Sevilla, casi seguro". "Mi mujer quiere que esté feliz", comenta.



Rakitic destaca, en El Partidazo de COPE, que el técnico Quique Setién "tiene muchas ganas de trabajar". "Con él he hablado muy bien. Lo vemos con nuevas ideas, con una gran ilusión".



Y respeta las declaraciones del guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois. "Es uno de los mejores porteros del mundo. Ha matizado sus palabras, quería manifestar las ganas de jugar. La competitividad es muy sana. Ya lucharemos".





Por último, Ivan Rakitic cree que las concentraciones de los equipos "no nos va a ayudar a nadie". "Al final necesitamos a la familia, nuestro ambiente... eso es lo más importante", aclara.