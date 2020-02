Fernando de Haro desde Milán y Díaz Ayuso en Herrera en COPE, entre lo mejor de este martes

Audio

El presentador de 'La Tarde' de COPE, Fernando de Haro, ha viajado Milán para contar de cerca cómo están viviendo los italianos los casos del coronavirus desde la Plaza de la República. Esta plaza es una de las centrales de la ciudad italiana, delante de la sede del Gobierno Central. Al bajar del avión he tenido un control sanitario, pero leve. Me han hecho una foto y he podido seguir avanzando. Pensaba que entrar en Milán se iba a parecer a la novela, que todos los italianos conocen, 'I promessi esposi': en uno de sus capítulos Renzo entra por Milán en el siglo XVI, la ciudad italiana está totalmente desierta por la Peste. Pero no es eso lo que he me encontrado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada este martes en 'Herrera en COPE' después de que Alfonso Alonso haya sido sucedido por Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari en los comicios del próximo 5 de abril. El hasta ahora presidente del PP vasco había criticado a la dirección nacional por la coalición en la comunidad con Cs. Según ha dicho la presidenta, "es un paso hacia delante para el futuro porque este tipo de uniones van a ser también muy necesarias en otras comunidades autónomas". A su juicio, "el centro derecha no puede seguir fragmentado más tiempo". La dirigente ha dicho que Iturgaiz "concita el consenso de las distintas sensibilidades, no solo dentro del Partido Popular, sino también con Ciudadanos y Vox".

El consejo de ministros aprueba una “primera respuesta” para paliar la crisis del campo. Actuará sobre la cadena alimentaria, prohibiendo por ejemplo la venta a pérdidas para garantizar la rentabilidad de las explotaciones. Las organizaciones agrarias consultadas por COPE la consideran un avance en la buena dirección pero insuficiente para parar las protestas que mantienen en las últimas semanas. No incluye nada para atajar los elevados costes de producción.

El pasado domingo conocíamos el cese de Alonso al frente del PP vasco. Génova le comunicaba que ya no se presentaría a las próximas autonómicas del 5 de abril. La crisis interna del partido, surgida a raíz de las discrepancias de Alfonso Alonso respecto a la coalición PP-C's en Euskadi han terminado por 'pasarle factura'. Sólo un día después, anunciaba que se apartaba definitivamente de la vida política. Son muchos los compañeros de partido que han agradecido su labor al frente de los populares vascos e incluso Feijóo ha asegurado que espera “que se replantee la situación y que vuelva al tablero político”.

Su sucesor, Iturgaiz ya ha lanzado la estrategia a seguir para los próximos comicios. Entre los retos que se le ponen por delante, la recuperación de votantes que con el paso de los años han optado por depositar su confianza en partidos como el PNV. Para valorar esta situación, en COPE.es hemos hablado con Beatriz Fanjul, diputada número 89 del Partido Popular.

Más de un millar de turistas que se alojan actualmente en el hotel H10 Costa Adeje Palace, al sur de Tenerife, han sido puestos en cuarentena después de que un ciudadano italiano que se alojaba en el mismo establecimiento haya dado positivo por coronavirus. El turista italiano, que se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, llevaba una semana alojándose junto a su esposa en este complejo turístico. Horas después, su esposa ha dado tambien positivo en las pruebas y se convierte en el quinto caso confirmado en España.

Las autoridades españoles impiden desde hace unas horas que ninguno de los clientes alojados en el complejo pueda entrar ni salir del mismo. A primera hora de este martes no todos los clientes del hotel eran conscientes de que no iban a poder salir de sus habitaciones. La mayor parte de ellos son turistas extranjeros que acudían al sur de Tenerife para disfrutar de unas jornadas de descanso y ahora se enfrentan a una situación que no esperaban.