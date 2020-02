La nota que han recibido los turistas alojados en el hotel de Adeje: "Permanezcan en sus habitaciones"

Más de un millar de turistas que se alojan actualmente en el hotel H10 Costa Adeje Palace, al sur de Tenerife, han sido puestos en cuarentena después de que un ciudadano italiano que se alojaba en el mismo establecimiento haya dado positivo por coronavirus. El turista italiano, que se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, llevaba una semana alojándose junto a su esposa en este complejo turístico.

Las autoridades españoles impiden desde hace unas horas que ninguno de los clientes alojados en el complejo pueda entrar ni salir del mismo. A primera hora de este martes no todos los clientes del hotel eran conscientes de que no iban a poder salir de sus habitaciones. La mayor parte de ellos son turistas extranjeros que acudían al sur de Tenerife para disfrutar de unas jornadas de descanso y ahora se enfrentan a una situación que no esperaban.

Muchos han encontrado en su habitación una carta del hotel. En ella, en un breve comunicado, se les pide que permanezcan en sus habitaciones sin salir, hasta nueva orden. El comunicado dice lo siguiente: “Estimado huesped, lamentamos informarle que, por razones médicas el hotel ha sido cerrado. Hasta que las autoridades sanitarias lo ordenen, debe permanecer en su habitación”.

Así lo ha contado a través de la linea telefónica un turista holandés en un perfecto ingles, en un tono que desvela su tranquilidad ante lo que ocurre. Señala también que, de momento, esta es la única información que les han suministrado, aunque añade que espera más datos.

ASÍ ES EL HOTEL EN CUARENTENA

El hotel H10 Costa Adeje Palace, de cuatro estrellas, está situado en primera línea de mar y con acceso directo a la playa de La Enramada. Es un hotel emblemático que destaca por sus magníficas piscinas, la terraza Chill-Out con espectaculares vistas al mar, exuberantes jardines canarios y rincones llenos de encanto. El hotel también dispone de una variada oferta gastronómica incluyendo el restaurante oriental Sakura Teppanyaki, un completo programa de animación para toda la familia o un Espacio Beauty Centre. El precio de una habitación doble para estos días era de unos 193 euros.

Año de construcción del hotel: 1999

Número de plantas: 7

Número total de habitaciones: 467

Número de habitaciones individuales: 264

Número de habitaciones dobles: 174

Número de suites junior: 29