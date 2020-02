Díaz Ayuso defiende en COPE la coalición con Cs en el País Vasco: "Estas uniones van a ser muy necesarias"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada este martes en 'Herrera en COPE' después de que Alfonso Alonso haya sido sucedido por Carlos Iturgaiz como candidato a lehendakari en los comicios del próximo 5 de abril. El hasta ahora presidente del PP vasco había criticado a la dirección nacional por la coalición en la comunidad con Cs. Según ha dicho la presidenta, "es un paso hacia delante para el futuro porque este tipo de uniones van a ser también muy necesarias en otras comunidades autónomas". A su juicio, "el centro derecha no puede seguir fragmentado más tiempo".

La dirigente ha dicho que Iturgaiz "concita el consenso de las distintas sensibilidades, no solo dentro del Partido Popular, sino también con Ciudadanos y Vox".

Díaz Ayuso ha criticado que el Gobienro de Sánchez manifiesta "desprecio" hacia la Comunidad de Madrid porque el presidente no se ha reunido con ella mientras a Torra, "a quien llamaba racista y xenófobo, no deja de rendirle pleitesía y visitas y de tratarle como si habláramos de dos Estados diferentes", en relación a Cataluña y España.

En este sentido, la dirigente ha dicho que el Ejecutivio busca "tensionar entre comunidades autónomas para fomentar el agravio, para romper la caja los españoles brindándole más autodeterminación aún al País Vasco". A su parecer, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habla de armonizar la fiscalidad en España, en realidad está "interviniendo nuestras cuentas". "No son más que meras excusas para atacar la autonomía de Madrid y subir los impuestos absolutamente a todos", ha señalado la presidenta autonómica.

Díaz Ayuso ha dicho que el Gobierno puede obligar a la Comunidad, "a través de otros impuestos que nosotros tenemos bonificados al 99%", como puede ser patrimonio, donaciones y sucesiones, a volver a aplicarlos. Pese a ello, ha dicho que va a dar una "batalla sin cuartel" porque "no hay derecho a que una persona que lleva toda la vida ahorrando para darle a su a sus hijos una vivienda en propiedad tenga que volver a pagar por ella".

Sobre el Impuesto de Sociedades, Díaz Ayuso ha dicho que si se incrementa, muchas empresas se irán del país. "Porque le vaya peor a Madrid no le va a ir mejor al resto de España", ha dicho, y ha recordado que Madrid es "la comunidad autónoma que más recauda para el conjunto de los españoles".

Pese a ello, ha manifestado que va a intentar sentarse "con la ministra y con el presidente del Gobierno" para buscar acuerdos.

Sobre sus socios de gobierno, Díaz Ayuso ha dicho que cada vez se llevan mejor. "Somos conscientes de que tenemos que dar una gran estabilidad y respuestas", ha señalado. Además, ha dicho que "no tiene sentido que pidamos pactos a la carta" con Cs ya que es mejor unirse. "Lo normal es que volvamos a hacer esa agrupación" en torno al PP de Cs y Vox, ha insistido.

En lo que respecta a los Presupuestos de la comunidad, la presidenta ha dicho que tiene "los actuales" y que no quiere aventurarse a hacer unos nuevos "teniendo un Gobierno de España" que no sabe "qué política quiere aplicar para Madrid" ni las previsiones y con el dinero del IVA adeudado. Además, ha adelantado que empezarán a bajar impuestos a "los estudiantes, a las personas que tienen mayores a su cargo o a las personas que quieren comprar una vivienda".

Por último, Ayuso se ha quejado de que "la propaganda de la izquierda instalada en la Moncloa, como defiendas con vehemencia la verdad, te intenta tachar de extrema". No obstante, ha dicho que ella no se calla, aunque ha preferido no definirse como "lideresa".