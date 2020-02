Mil personas, en cuarentena en el hotel de Tenerife en el que se alojó el italiano con coronavirus

Más de un millar de turistas que se alojan actualmente en el hotel H10 Costa Adeje Palace, al sur de Tenerife, han sido puestos en cuarentena después de que un ciudadano italiano que se alojaba en el mismo establecimiento haya dado positivo por coronavirus.

El turista italiano, que se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, llevaba una semana alojándose junto a su esposa en este complejo turístico.

Las autoridades españoles impiden desde hace unas horas que ninguno de los clientes alojados en el complejo pueda entrar ni salir del mismo. A primera hora de este martes no todos los clientes del hotel eran conscientes de que no iban a poder salir de sus habitaciones. La mayor parte de ellos son turistas extranjeros que acudían al sur de Tenerife para disfrutar de unas jornadas de descanso y ahora se enfrentan a una situación que no esperaban.

"PERMANEZCAN EN SU HABITACIÓN"

Muchos han encontrado en su habitación una carta del hotel. En ella, en un breve comunicado, se les pide que permanezcan en sus habitaciones sin salir, hasta nueva orden. El comunicado dice lo siguiente: “Estimado huesped, lamentamos informarle que, por razones médicas el hotel ha sido cerrado. Hasta que las autoridades sanitarias lo ordenen, debe permanecer en su habitación”.

Nos lo lee a través de la linea telefónica un turista holandés en un perfecto ingles, en un tono que desvela su tranquilidad ante lo que ocurre. Señala también que, de momento, esta es la única información que les han suministrado, aunque añade que espera más datos.

TERCER CASO EN ESPAÑA

El de Tenerife es ya el tercer caso registrado de coronavirus en España. El primero que se confirmó fue el de un ciudadano alemán en la isla de La Gomera. El hombre habría sido contagiado en su país al entrar en contacto con otra persona portadora . Sin embargo, poco después de su ingreso fue dado de alta al dar negativo por segunda vez en los análisis. El segundo caso se localizó en las Islas Baleares. En esta ocasión, la persona afectada por el virus era un ciudadano de origen británico residente en Mallorca que fue ingresado tras dar a conocer que había entrado en contacto con otra persona en Francia que había dado también positivo por coronavirus. Poco después, fue dado de alta al no presentar nuevos síntomas.

Epidemiólogos adviertieron ayer a COPE de que la aparición de nuevos positivos por Coronavirus era algo inevitable. De momento, más de 80.000 personas han sido contagiadas por el virus, la gran mayoría de ellas en China. 2.700 personas han fallecido.