El regimiento de Norfolk: se adentraron en una nube y desaparecieron

Málaga - Publicado el 19 may 2025, 09:00

Toda guerra necesita sus mitos. Porque hay derrotas que son imposibles de asumir sin adornarlas con niebla, con misterio o con mentira.

En 1915, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico intentó abrir un nuevo frente en los Dardanelos, en la actual Turquía. Los turcos estaban en el bando enemigo. El objetivo era ambicioso: tomar el control del estrecho, conquistar Estambul, y reactivar al Imperio Ruso, que se desangraba en el este.

La operación acabó en desastre. Gallipoli se convirtió en una trampa mortal de trincheras, malaria, incompetencia… y muerte.

Entre los miles de soldados enviados al matadero estaba el 5º Batallón del Regimiento de Norfolk, formado por voluntarios, muchos de ellos sirvientes del rey inglés Jorge V. El 12 de agosto, avanzaron colina arriba y se desvanecieron. Literalmente. Según los testigos, fueron tragados por una nube.

Lo que ocurrió aquel día se convirtió en uno de los grandes enigmas de la Gran Guerra. Pero también marcó el principio del aparente fin para un joven político ambicioso: Winston Churchill. Hoy abrimos ese archivo cerrado. Hoy buscamos al regimiento perdido… y a las culpas que nadie quiso asumir.

la guerra de trincheras

Guillermo Díaz, es estudioso de la historia de la historia militar y volvemos a su terreno favorito, la historia militar. Los ingleses atacando en Turquía. Es la Primera Guerra Mundial, de la que ya hemos hablado, pero es la primera vez que nos adentramos en el frente oriental. "Los alemanes mandaron dos barcos al mar negro y se los regalan a Turquía. Estos barcos empiezan a bombardear posiciones rusas y como la bandera es turca, Rusia de declara la guerra a Turquía y por esto entra en la guerra".

Hay que recordar que era la guerra de trincheras, era el modo de combate en la Primera Guerra Mundial. "Había llegado el mundo industrial a la guerra, pero no la táctica militar, se empleaban tácticas antiguas con tecnología moderna, se seguía empleando la carga y el combate cuerpo a cuerpo, frente a obuses, ametralladoras y carros de combate y todo eso lo pagaba el combatiente".

En ese contexto nos centramos en el Regimiento de Norfolk , formado por voluntarios, muchos empleados de la finca real de Sandringham propiedad del Rey Jorge V. "Muchos de ellos eran sirvientes, camareros, jardineros porque los ejércitos profesionales todavía no estaban instaurados en el mundo moderno"

A pesar de todo les ordenaron cargar el 12 de agosto de 1915. Era el primer batallón del 5º Regimiento y todo el misterio se va a centrar en unos 250 soldados y 16 oficiales. "No se sabe si les ordenaron cargar o lo hicieron por su cuenta, pero lo cierto es que esos soldados no regresan ni vivos ni muertos y entonces comienzan a circular extrañas teorías, porque durante años no se supo nada de ellos"

El regimiento perdido

La confusión del frente y la desorganización alimentaron el misterio. Se difundió que simplemente se habían esfumado. Dijeron que se los llevó una nube. "Varios veteranos del cuerpo de ANZAC contaron que les vieron adentrar se en una nube densa y baja en forma de cilindro, que se había posado en el lugar y que cuando la nube se disipó, de esos 266 hombres no quedaba nadie. Informes oficiales, años después, recogían testimonios que hablaban desde fenómenos atmosféricos, hasta explicaciones sobrenaturales".

Finalmente se descubrió lo que había pasado. En 1919 encontraron los cuerpos en el bosque. Habían muerto en combate o ejecutados tras rendirse. Estaban desorganizados, desorientados, y avanzaron sin apoyo y al principio todo se ocultó a la opinión pública. "Intentaron taparlo a ver si preponderaba el mito de la nube, pero aparecieron unos ordenados y otros desperdigados, lo que significa que muchos habían muerto en la carga y otros fueron ejecutados cuando probablemente se rindieron".

Se ocultó, porque era vergonzoso. El batallón tenía relación directa con la familia real. Reconocer su aniquilación era admitir un fallo catastrófico en la cadena de mando. Esto afectó directamente a Churchill. Él impulsó la operación desde su puesto de Primer Lord del Almirantazgo. El fracaso de Gallipoli fue tan enorme que lo obligaron a dimitir. Pasó de ser el niño prodigio del gobierno a exiliado político. "Se fue al frente a hacer de cronista y a combatir, a mandar escritos sobre lo que él encontraba en la guerra y después la historia de volvería a dar un gran oportunidad. Volvió a ser Primer Ministro".

En la Enciclopedia Oculta hemos vuelto al absurdo de la guerra, hemos conocido la historia de una masacre donde decenas de miles de jóvenes perdieron la vida. El desastre fue tal que sus familias, su país y quienes tenían responsabilidad en el asunto prefirieron pensar que en vez de masacrados, habían desparecido…engullidos por la niebla.