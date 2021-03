La estrategia que Ayuso le adelantó a Herrera, entre lo más visto de la semana

Vídeo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este jueves su clara intención de gobernar en solitario la Comunidad de Madrid después de naufragar su ejecutivo de coalición con Ciudadanos año y medio después de instituirse. En una entrevista en "Herrera en COPE" horas después de anunciar la convocatoria de elecciones para el 4 de mayo ante el temor de una moción de censura aupada por la oposición, Ayuso ha manifestado que nunca se ha sentido respaldada por su socio de Gobierno.

El virólogo Adolfo García-Sastre ha dado este martes la clave que puede poner en peligro el plan de vacunación del Gobierno de cara al verano, para el que el Ejecutivo prevé que pueda a vacunarse a, al menos, el 70% de la población. Lo ha hecho en los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde también ha querido mandar un mensaje de optimismo de cara a poder evitar un fuerte impacto en una posible cuarta ola de contagios.

Me niego a tragar con los mantras desde la supuesta izquierda.

Un día después del 8 M, me niego a tragar con los mantras que nos vienen impuestos desde el marketing oficial, desde el casoplón de Galapagar o desde la factoría Iván Redondo Productions. Fundamentalmente porque no soporto que me mientan. Tan descaradamente.

El calendario, pues acostúmbrense a que desde ayer cada día que pase tenga una referencia en el año anterior. Ayer fue la referencia de las manifestaciones que desataron la pandemia en toda España. El próximo día 14 será el aniversdario del primer estado de alarma. Hoy día 9 es el día en el que la Comunidad de Madrid, después de solicitarlo durante semanas al Ministerio de Sanidad decidió por su cuenta y riesgo anunciar el cierre de las aulas en 48 horas. Luego, curiosamente, el entonces ministro Salvador Illa, para no verse en evidencia contraprogramaba a Ayuso con una rueda de prensa y tal y que cual. Y La Rioja también anunciaba el cierre, primero de un par de colegios y luego al final de todos. Era el comienzo de una nueva etapa que verbalizó Díaz Ayuso.

Al lugar se han movilizado patrullas de la Policía Local y Nacional, bomberos del Consorcio de Extinción de Incenios y Salvamento de la Región de Murcia y del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, miembros de Protección Civil y ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.