Diego Martín, secretario general del sindicato de maquinistas, responde a Óscar Puente: "Es insultante y frívolo usar la expresión sufrimiento emocional, podíamos haber sido cualquiera de nosotros"

El secretario general de SEMAF, el sindicato mayoritario de maquinistas ferroviarios, Diego Martín, ha calificado de insultante y frívolo el uso de la expresión sufrimiento emocional tras el reciente accidente ferroviario. En una entrevista en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito, Martín ha expresado la indignación del colectivo, que se siente directamente afectado por la tragedia. "Podíamos haber sido cualquiera de nosotros", ha afirmado con contundencia.

Para el representante de los maquinistas, estas palabras son especialmente desagradables cuando se usan para describir la actitud de los profesionales que exigen el cumplimiento de los estándares de seguridad. Ha recordado que estas reivindicaciones no son para beneficio propio, sino para todos los viajeros. "Garantizamos también la seguridad de todas esas personas", ha subrayado Martín, explicando cómo en ocasiones deben reducir velocidades o incluso paralizar infraestructuras para asegurar que todo funcione con la mayor calidad posible.

Joaquin Corchero Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba

Huelga sectorial y financiación

La tensión en el sector ha desembocado en la convocatoria de una huelga general los días 9, 10 y 11 de febrero, que afectará tanto a la empresa pública como a todas las empresas privadas donde SEMAF tiene presencia. Martín ha confirmado que otras organizaciones sindicales ya han iniciado los trámites para sumarse, convirtiendo la protesta en una huelga sectorial para demostrar que "las cosas en el ferrocarril no pueden seguir de la misma manera".

Sobre la posibilidad de desconvocarla, se ha mostrado escéptico, pues considera extraño que se dé por hecho un acuerdo sin que haya habido ningún tipo de reunión. Martín ha insistido en que muchos venían advirtiendo de las carencias del sistema, una percepción resumida en la frase "era evidente que cualquier día iba a pasar algo". Según el secretario general, los informes y advertencias sobre deficiencias solo parecen tenerse en cuenta "después de víctimas mortales" o sucesos trágicos.

El problema, según Martín, no es tanto la falta de dinero como su distribución. Denuncia que el país ha pasado 15 años invirtiendo en líneas de alta velocidad, olvidando la vía convencional, que mueve a la mayoría de los viajeros, y el mantenimiento de las infraestructuras ya construidas. "El problema no es que sea de financiación, sino dónde destinas el dinero", ha sentenciado.

Jorge Zapata Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

El caso de Rodalies en Cataluña

Respecto a la situación específica de Rodalies en Cataluña, Martín ha calificado de bastante extraño que el propio ministro reconozca una infrafinanciación, siendo él mismo el responsable de las partidas. Asegura que Cataluña ha recibido financiación comparable a la de Madrid, pero el problema radica en en qué se destina ese dinero y en la falta de priorización del mantenimiento. Este es un problema que, según él, afecta a toda la red convencional española y que ha provocado situaciones como la que obligó a restablecer el servicio tras un acuerdo.

Además, ha señalado que el traspaso de competencias a la Generalitat en 2010 no ha solucionado el problema, sino que ha generado una descoordinación total entre administraciones y empresas. En su opinión, un cambio en la titularidad de la gestión no arreglará la situación sin una verdadera coordinación interna y con otros modos de transporte.

Acciones legales y seguridad

SEMAF tiene la intención de tomar medidas legales. "Nos vamos a personar en todos los procedimientos judiciales que están abiertos", ha anunciado Martín, tanto como organización como a través de los afectados y sus familiares. Estas acciones acompañarán a la investigación técnica que ya está en marcha para depurar responsabilidades, un proceso en el que es clave la comunicación entre el personal del tren tras cualquier suceso.

A pesar de la dureza de la situación, Diego Martín ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los usuarios. "El ferrocarril en su conjunto, como sector, es un ferrocarril seguro", ha afirmado, basándose en los datos y estadísticas que avalan la baja siniestralidad. Ha concluido asegurando que los profesionales seguirán velando por la seguridad de los usuarios, además de la suya propia.