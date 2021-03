Ángel Expósito: "Yo propondría a Irene que viviera en Teherán durante un mes como una iraní"

Me niego a tragar con los mantras desde la supuesta izquierda.

Un día después del 8 M, me niego a tragar con los mantras que nos vienen impuestos desde el marketing oficial, desde el casoplón de Galapagar o desde la factoría Iván Redondo Productions. Fundamentalmente porque no soporto que me mientan. Tan descaradamente.

Que si el medio ambiente y la sostenibilidad es de izquierdas, como el feminismo o la educación. Que si la seguridad, el orden o el dinero son de derechas. Por no hablar de los símbolos. A todos estos (y a todas estas) que humillan, queman y desprecian los símbolos yo les propondría que hicieran lo propio en Irán, en Venezuela, en China, en Corea del Norte o en Nicaragua. Allí en sus paraísos.

Es más: yo propondría a Errejón y a Irene o a una de la CUP que vivieran en Teherán, durante un mes, solo un mes, pero como una iraní. Yo propongo que Garzón y Pablo y el ministro de universidades vivan un mes como un cubano o una venezolana de verdad.

¿A que no hay? ¿A que no aguantan? Te digo yo que no aguantaban allí ni una semana.

Hace años cayó el muro y resulta que nadie saltó de aquí hacia allá. Ni uno solo. Todos saltaron y huyeron de la Europa comunista hacia la la Europa libre, capitalista y conservadora.

No saltó ni uno de la Europa occidental hacia la Europa del Este. Que no nos mientan.

El juez de 'Neurona' decide investigar el caso de la supuesta niñera de Irene Montero

El juez que investiga la presunta financiación irregular de Podemos en el llamado caso 'Neurona' ha acordado incoar procedimientos independientes para indagar en los nuevos hechos denunciados por la ex abogada del partido, entre ellos el supuesto uso de una empleada 'morada' y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.

En un auto del 4 de marzo, al que a tenido acceso Europa Press, el instructor Juan José Escalonilla ha acordado "incoar procedimientos independientes" sobre los nuevos hechos señalados por la ex responsable de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona, tal y como interesó la Fiscalía Provincial de Madrid.