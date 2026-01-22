Santi Cañizares: "Joan García no tiene un equipo donde pueda disfrutar; en el Barça no está protegido, no tiene una defensa que le genere confianza"

El exportero internacional Santi Cañizares ha analizado la actuación del guardameta Joan García en 'El Partidazo de COPE'. A pesar de algunas dudas sobre su rendimiento en acciones puntuales como el primer gol encajado en la última jornada, Cañizares ha defendido al portero. El comentarista ha señalado que, aunque en algún partido anterior pudo verle 'un poco fuera de sitio', el problema principal no reside en sus capacidades, sino en la fragilidad del sistema que le rodea, una situación que se ha evidenciado en los últimos encuentros del equipo.

Un portero muy expuesto y sin confianza

La tesis de Cañizares es clara: Joan García no está protegido. Según el exfutbolista, "no tiene una defensa que le protege, no tiene una defensa que le genera confianza". Esta falta de apoyo provoca que el portero esté 'muy expuesto' constantemente, lo que dificulta enormemente su labor y la posibilidad de dejar la portería a cero. El equipo, según su visión, carece de los 'conceptos defensivos' necesarios para dar seguridad a su guardameta.

No tiene un equipo donde de alguna forma pueda disfrutar un portero"

Alamy Stock Photo Joan García del FC Barcelona

Cañizares profundiza en la psicología del portero, explicando que a un guardameta 'lo que le gusta es ir a casa, dejar la portería a cero, ver cómo te ayuda el equipo'. Sin ese respaldo, es 'normal' que la confianza se vea mermada. "No tiene un equipo donde de alguna forma pueda disfrutar un portero", sentenció, comparando su situación con la de 'el central que no le ayuda a los medios centros'. Pese a las dificultades, hay quienes ven en Joan García un jugador con gran proyección.

El contraste con Unai Simón

Durante el programa, el periodista Jaime Ugarte ha introducido un contrapunto al hablar del partido entre el Atalanta y el Athletic Club. Ugarte ha destacado la figura de Unai Simón, a quien ha calificado como 'el mejor portero del mundo' tras una intervención prodigiosa. "Por favor, revisar el doble paradón, solamente al alcance del mejor portero del mundo, que ha hecho Unai Simón", ha comentado, ilustrando la importancia de un guardameta decisivo y en plena forma.

Revisar el doble paradón, solamente al alcance del mejor portero del mundo, que ha hecho Unai Simón"

EFE El portero del Athletic Club, Unai Simón

La espectacular parada de Simón generó un breve debate sobre si la jugada era legal, ya que algunos apuntaban a un posible fuera de juego. El propio Cañizares terció con una anécdota personal: "Yo en aquel partido que debuté con España contra Dinamarca, yo hice un par de paradas que también eran...". Este tipo de debates sobre el rendimiento de los porteros son habituales, como se ha podido escuchar en otras ediciones de El Partidazo de COPE.